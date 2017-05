Washington - Německá kancléřka Angela Merkelová již pro svou vlast a ani Evropu nepovažuje amerického prezidenta Donalda Trumpa za důvěryhodného partnera a svým nedělním prohlášením v Mnichově o nutnosti starého kontinentu spoléhat sám na sebe otevřela novou kapitolu v transatlantických vztazích. Tak hodnotí kancléřčin postoj po setkání s Trumpem, se kterým minulý týden jednala na summitech NATO i skupiny sedmi globálních ekonomik G7, vlivná americká média jako The New York Times a The Washington Post. Kancléřčin mluvčí Steffen Seibert reagoval na nedělní prohlášení Merkelové, že kancléřka zůstává hluboce přesvědčeným příznivcem atlantické spolupráce.

Deník The Washington Post označil slova Merkelové, kterou považuje za faktickou vůdkyni Evropy, za prozatím vůbec nejtvrdší hodnocení Trumpovy historicky první návštěvy evropského kontinentu v roli prezidenta USA. List poznamenal, že ačkoli kancléřka ani jednou v kritickém proslovu nezmínila Trumpovo jméno, není pochyb o tom, že právě na amerického prezidenta její slova mířila.

"Doby, ve kterých jsme mohli plně spoléhat na ostatní, takříkajíc skončily," citoval The New York Times projev Merkelové s jejím dovětkem, že k tomuto názoru "dospěla v posledních dnech". A právě v uplynulém týdnu se s Trumpem setkala v Bruselu na summitu NATO a poté v Itálii na vrcholné schůzce představitelů G7.

"Tvrdý komentář Merkelové je možným zemětřesením v transatlantických vztazích. S klesající ochotou USA zasahovat v zámoří se Německo v partnerství s Francií stává dominantní silou," napsal The New York Times. Ten zároveň dodal, že nový francouzský prezident Emmanuel Macron již jasně ukázal, že chce s Německem spolupracovat.

The New York Times si rovněž povšimnul, že Merkelová si stále více zvyká na fakt, že Británie opouští Evropskou unii, což je také jeden z důvodů, proč kancléřka vyzvala, aby Evropa vzala osud do svých rukou.

"Zdá se to být konec éry, kdy Spojené státy udávaly krok a Evropa kráčela v jejich stopách," prohlásil někdejší americký vyslanec při NATO Ivo Daalder. "Dnes Spojené státy míří v klíčových záležitostech směrem, který se zdá zcela opačný s tím, kam směřuje Evropa. Prohlášení Merkelové je uznáním této nové skutečnosti," dodal.

Řada komentářů na sociálních sítích ale podle DPA upozorňuje na to, že kancléřka nezvykle otevřeně hovořila na předvolebním shromáždění v pivním stanu, takže jakékoli vyvozování nové podoby transatlantických vztahů z jejích slov by bylo jen nepřiměřeným nafukováním kampaňové rétoriky.

Merkelová podle svého mluvčího podporuje spolupráci s USA

Merkelová zůstává hluboce přesvědčeným příznivcem atlantické spolupráce, zároveň ale pro zachování zdravých vztahů se Spojenými státy cítí potřebu pojmenovat vzájemné rozdílné postoje. Dnes to podle agentury Reuters řekl kancléřčin mluvčí Steffen Seibert. Reagoval tak na nedělní prohlášení Merkelové, která vyzvala Evropu, aby přestala spoléhat na ostatní a vzala opět svůj osud do vlastních rukou.

"Kancléřčina slova byla jasná a srozumitelná," řekl na dnešní konferenci Seibert s tím, že je vyslovila hluboce přesvědčená příznivkyně transatlantické spolupráce. "Protože transatlantické vztahy jsou pro kancléřku velmi důležité, považuje za správné upřímně hovořit o rozdílech," dodal.

Evropa se bude muset spoléhat více na sebe, míní německá média

Německá média sdílí z velké části přesvědčení kancléřky Angely Merkelové, že se Evropa bude muset spoléhat více sama na sebe. V reakci na neshody s americkým prezidentem Donaldem Trumpem na summitu sedmi nejvyspělejších ekonomik světa (G7) v italské Taormině píší také o tom, že by Evropa měla hledat i jiná spojenectví.

Summitu, který poznamenaly hluboce rozdílné názory na otázky životního prostředí nebo migrace, se dnes na titulních stranách věnují prakticky všechny velké německé listy. "Merkelová už USA nepovažuje za spolehlivé," stojí například v titulku Süddeutsche Zeitung. Podobně to vidí i Die Welt, který svůj hlavní text nazval: "Spolehnout se na USA - 'ty časy jsou už do jisté míry pryč'", nebo Frankfurter Allgemeine Zeitung s titulkem "Merkelová: My Evropané musíme vzít svůj osud do svých rukou".

Prakticky stejná slova ve svém komentáři volí list Rhein-Neckar-Zeitung. "Když Američané odmítají hrát vedoucí roli, musí vzít Evropané svůj osud do vlastních rukou - jak Angela Merkelová správně požaduje. Jednoduché to ale každopádně nebude. Protože Evropané nejsou vždy tak jednotní, jak byli na Sicílii v opozici proti Donaldu Trumpovi."

Deník Tagesspiegel vyjadřuje přesvědčení, že by na situaci Evropa, Japonsko a Kanada měly v krátkodobém horizontu reagovat posílením svého angažmá v oblasti migrace a boji proti hladu, například výrazným zvýšením své dosavadní pomoci.

Pro zvýšenou spolupráci této skupiny zemí se vyslovuje list Flensburger Tageblatt. "Jak EU, tak NATO a G7 teď vědí, s kým mají co do činění, a že z Washingtonu se v příštích letech nedá nic očekávat. Evropa a země jako Japonsko, Kanada nebo Čína se sblíží. Trump se mýlí, když si myslí, že se prosadil. Ztratil spojence, dlouholeté přátele a možnost utvořit koalici, která by prospívala také USA," píše deník.

"Evropané se i nadále musí pragmaticky snažit o vyvažování zájmů. Nemohou ale zavírat oči před tím, že v bouřlivém světě 21. století budou muset převzít více zodpovědnosti za svou bezpečnost a svůj blahobyt, než kdy dříve. Přitom se nesmí podceňovat, ale ani přeceňovat. Trumpova Amerika každopádně usiluje o zásadní změnu," míní Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Věci budou o to těžší, že Trump nesleduje jen přesvědčení ostatních, ale má také specificky svoje kritéria úspěchu. Zatímco velká část lidstva jeho výstupy sleduje z nevěřícným zděšením, vrátil se prezident zpátky do USA s přesvědčením, že jeho první zahraniční cesta byl velký úspěch," míní zase Süddeutsche Zeitung.