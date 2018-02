Berlín - Německá kancléřka Angela Merkelová dnes obhajovala podle svých slov "bolestné ústupky", které musela učinit vůči sociálním demokratům (SPD), aby zajistila vznik vládní koalice. Jak rovněž v rozhovoru s televizní stanicí ZDF prohlásila, narůstající kritika od vlastních konzervativců neznamená, že by její autorita klesala.

Na dotaz, zda si chce vychovat následovníka, který by stranu vedl v příštích volbách, Merkelová přímo neodpověděla. Uvedla jen, že chce, aby mladší generace jejích křesťanských demokratů (CDU) nyní obsadila ministerské posty v nové koalici s SPD.

Konzervativní unie CDU/CSU kancléřky Merkelové zvítězila v zářijových parlamentních volbách, utrpěla ale ztráty. Stejně jako její dosavadní koaliční partner, sociální demokracie (SPD), na druhé příčce. Třetí nejsilnější stranou ve Spolkovém sněmu se stala protiimigrační a protiislámská Alternativa pro Německo (AfD).

Po zdlouhavých jednáních se Merkelové ve středu podařilo dojednat vládní koalici. Kabinet ale dozná výrazných změn. Ta hlavní se týká klíčového ministerstva financí, které má přejít od kancléřčiných křesťanských demokratů do rukou sociální demokracie. Právě toto rozhodnutí vyvolalo mezi konzervativci množství nevole.

"Rozumím tomu zklamaní," uvedla Merkelová, která vedla Německo uplynulých 12 let. "Nyní musíme ukázat, že můžeme začít s novým týmem," dodala s tím, že její strana má šest ministerských křesel, které je třeba obsadit, a to nikoli pouze lidmi staršími šedesáti let, ale i mladší generací.

Merkelová se již dříve nechala slyšet, že chce, aby polovina postů CDU byla svěřena ženám. I díky tomu má dobré šance na udržení ve vládě ministryně obrany Ursula von der Leyenová. Očekává se, že do kabinetu nově vstoupí sárská ministerská předsedkyně Annegret Krampová-Karrenbauerová, která je výhledově považována za možnou nástupkyni Merkelové v čele vlády.

SPD ještě musí program nové koalice schválit ve vnitrostranickém referendu. Jeho výsledky budou oznámeny 4. března. Jestliže sociální demokraté dohodu odmítnou, Německo budou nejspíš čekat další volby, uvedla Merkelová. Odmítla přitom tvrzení, že ústupky vůči SPD oslabily její pozici ve straně. "Bylo to zcela vědomé rozhodnutí v jednu chvíli během vyjednávání říci ´ano, to by mohlo fungovat´. I když jsem cítila, že je to bolestné," prohlásila kancléřka. Jak poznamenala, její konzervativci rovněž schválili určité směřování politiky, takže si nový ministr financí "jednoduše nebude moci dělat, co bude chtít".