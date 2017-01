Berlín - Evropská unie se nesmí nechat rozdělit při vyjednáváních o odchodu Británie z evropského bloku a Londýn nebude vyzobávat rozinky. Řekla to dnes německá kancléřka Angela Merkelová v reakci na úterní projev, ve kterém britská premiérka Theresa Mayová nastínila svou představu takzvaného brexitu. Podle předsedy slovenské vlády Roberta Fica by EU neměla vyjít z jednání s Británii o uspořádání vztahů po brexitu oslabena, protože by to byl nejhorší příklad pro jiné státy unie.

"Hlavní je, aby se Evropa nenechala sama rozdělit; my to zajistíme s pomocí velmi intenzivního dialogu," prohlásila Merkelová podle agentury DPA.

"Projev britské premiérky Theresy Mayové nám poskytl jasnou představu o tom, jak chce Británie postupovat, ale jednání nicméně začnou teprve až žádost (o odchod z EU) bude podána v souladu s článkem 50," dodala kancléřka na tiskové konferenci s italským premiérem Paolem Gentilonim.

"Británie při vyjednáváních o brexitu nemůže vyzobávat rozinky," poznamenala Merkelová na ekonomické konferenci v Berlíně. Shodná slova v úterý použil i německý vicekancléř a ministr hospodářství Sigmar Gabriel.

Merkelová zároveň podle agentury AP uvedla, že evropské vlády budou své pozice konzultovat s domácími podnikateli a že se neobává, že by veřejný a soukromý sektor nedržely při vyjednáváních pospolu.

Fico: EU by neměla vyjít z vyjednávání s Británii oslabena

Evropská unie by neměla vyjít z vyjednávání s Británii o uspořádání vzájemných vztahů po brexitu oslabena, protože by to byl špatný příklad pro jiné země nynější evropské osmadvacítky. Prohlásil to dnes předseda slovenské vlády Robert Fico v reakci na úterní projev britské premiérky Theresy Mayové o dalšímu postupu během procesu vystupování Británie z unijního bloku.

"Jednání o brexitu budou velmi tvrdá a bolestivá. Bylo by velmi nesprávné, pokud by sedmadvacítka vyšla oslabená a Británie posílená. Byl by to nejhorší příklad pro každou jinou zemi v rámci Evropské unie, kde mohou cítit tlaky veřejnosti na případné vystoupení z Evropské unie," řekl Fico v projevu před úředníky, kteří zajišťovali nedávné slovenské předsednictví v Radě EU.

Mayová oznámila, že Británie nechce ani částečné či přidružené členství v unii. Hodlá odstoupit od Soudního dvora EU, od jednotného trhu a od dalších unijních struktur a také kontrolovat počet lidí přicházejících z unijních zemí.

"Když hovoří Británie o svých občanech, o své zemi, my budeme hovořit o našich občanech, o naší zemi, o projektu Evropské unie. Za ústřední princip budeme považovat, aby práva a povinnosti v novém vztahu mezi Evropskou unií a Británii byly v rovnováze," uvedl Fico.

Podle slovenského premiéra nebude pro Británii budoucí smlouva o volném obchodu s EU výhodnější než její stávající plnohodnotné členství v unii.