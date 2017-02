Berlín - Angela Merkelová se dnes oficiálně stala kandidátkou konzervativní unie CDU/CSU na německou kancléřku. Na setkání špiček obou stran v Mnichově ji podpořila i bavorská CSU, která se k tomu dlouhé měsíce neměla. Na společné tiskové konferenci to dnes řekl předseda CSU Horst Seehofer.

Zatímco Křesťanskodemokratická unie (CDU) Merkelovou na kancléřku navrhla už loni, sesterská Křesťanskosociální unie (CSU) tak formálně učinila až dnes. Na zasedání vedení obou politických uskupení šéf CSU a bavorský premiér Seehofer prohlásil, že jeho strana stojí za Merkelovou.

Na tiskové konferenci to zdůvodnil tím, že se Německu doma i na mezinárodní scéně daří dobře. "Máme znamenitou kancléřku, mezinárodně i vnitropoliticky," prohlásil muž, který na ní podle kritiků v posledních měsících nenechal nit suchou. Země je podle Seehofera ostrovem stability v době, kdy se svět rychle mění.

Důvodem několikaměsíčního váhání CSU, zda již čtvrtou kandidaturu Merkelové na kancléřku podpořit, byly především tvrdé spory o migrační politiku. Vrcholní představitelé bavorské strany přístup Merkelové řadu měsíců kritizovali a někteří z nich dokonce zvažovali, zda by CSU neměla v zářijových parlamentních volbách kandidovat samostatně.

V poslední době se názory obou stran sblížily. Nadále je ale rozděluje názor na pevnou hranici počtu přijímaných uprchlíků. Křesťanskosociální unie tak půjde do voleb s požadavkem stanovení horní hranice pro přijímání běženců na 200.000 ročně, Křesťanskodemokratická unie kancléřky Merkelové si limit nepřeje, i když obecně pro omezení migrace je.

"Máme rozdílný názor na otázku horní hranice," potvrdila na tiskové konferenci Merkelová, podle které se ale strany dohodly, že své rozdílné názory budou respektovat. Seehofer už v minulosti řekl, že se CSU bez stanovení horní hranice nebude podílet na příští vládě. Merkelová na otázku možného vývoje po volbách neodpověděla, soustředí se teď na to, aby volby vyhrála, řekla.

Volební kampaň před zářijovými volbami bude podle Merkelové i Seehofera zatím nejtěžší, jakou zažili. Podle šéfky vlády to souvisí s vývojem v Německu i na mezinárodní scéně. Důležité proto podle ní bude, aby CDU a CSU, které dnes své generální tajemníky pověřily sepsáním společného programu, vystupovaly v kampani jednotně.

Jedním z důvodů, proč se nyní v Mnichově obě strany snaží prezentovat co nejjednotněji, je podle pozorovatelů i náhlý vzestup sociální demokracie. Ještě před pár týdny sesterské strany v průzkumech veřejného mínění nad druhou nejsilnější sociální demokracií vedly zhruba o 11 až 16 procentních bodů. Po nominaci bývalého šéfa Evropského parlamentu Martina Schulze na kancléře za SPD je ale už dělí jen čtyři až šest bodů.

Němečtí sociální demokraté by dle průzkumu porazili konzervativce

Německá Sociálnědemokratická strana (SPD) by podle dnes zveřejněného průzkumu agentury Insa vypracovaném pro deník Bild porazila konzervativní unii CDU/CSU. Preference SPD průběžně rostou od nedávného oznámení kandidatury bývalého předsedy Evropského parlamentu Martina Schulze na funkci kancléře. Konzervativci dnes oficiálně potvrdili, že je do voleb povede současná kancléřka Angela Merkelová.

Sociální demokraté by nyní podle ankety získali 31 procent hlasů, tedy o čtyři procentní body více než minulý týden. Křesťanskodemokratická unie (CDU) a její sesterská Křesťanskosociální unie (CSU), která staví kandidátky jen v Bavorsku, by socialistům těsně podlehly a dohromady by získaly 30 procent hlasů.

Poměr sil v případné velké koalici by se tak oproti současnému stavu obrátil a Schulz by se mohl stát kancléřem, poznamenal server časopisu Stern.

SPD porazila CDU/CSU v průzkumu agentury Insa poprvé od roku 2012, kdy agentury začaly ankety předvolebních preferencí provádět. Například v anketách agentury Emnid předstihli sociální demokraté konzervativce naposledy v listopadu 2006.

Preference SPD rostou v souvislosti s nedávným oznámením, že na kancléře nebude za stranu kandidovat dosavadní předseda strany Sigmar Gabriel, ale expředseda Evropského parlamentu Martin Schulz. Strana kvůli tomu zaznamenala také zvýšený zájem o členství.

Odborníci ale upozorňují, že se nemusí jednat o trvalý trend a nadšení ze Schulze, který zatím nepředstavil mnoho konkrétních plánů, může ještě opadnout.

Třetí nejsilnější stranou by se podle průzkumu agentury Insa stala pravicově populistická Alternativa pro Německo (AfD) s 12 procenty hlasů. Jen o dva procentní body méně by získala postkomunistická strana Levice. Do Spolkového sněmu by se se sedmi procenty hlasů dostali ještě Zelení a po čtyřech letech by se do něj vrátili i liberálové z FDP. Ti by získali šest procent hlasů.

Volby do Spolkového sněmu se v Německu budou konat 24. září. Sociální demokraté parlamentní volby vyhráli naposledy v roce 2002 pod vedením Gerharda Schrödera.