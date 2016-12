Berlín - Islamistický terorismus představuje největší zkoušku, kterou nyní Německo prochází. Uvádí to německá kancléřka Angela Merkelová v novoročním projevu, který bude televize vysílat dnes večer a který v předstihu zveřejnil kancléřčin úřad. Německo podle Merkelové dělá vše, co je v jeho silách, aby zajistilo bezpečnost svých občanů.

"Nejtěžší zkouškou je bezpochyby islamistický terorismus, který má řadu let na mušce i nás Němce," uvádí kancléřka. "Je obzvlášť trpké a odporné, když teroristické útoky páchají lidé, kteří v naší zemi údajně hledají ochranu," dodává. Činy těchto lidí jsou podle ní potupou německé ochoty pomáhat, ale i potupou těch, kteří pomoc skutečně potřebují a kteří si ji zaslouží.

V souvislosti s terorismem Merkelová jmenovala čtyři města - Würzburg, Ansbach a Berlín, kde letos došlo k atentátům, ale i válkou postižený severosyrský Halab (Aleppo), odkud do Německa přišla řada uprchlíků. Podle agentury DPA tak kancléřka propojila dva póly své kontroverzní politiky: boj proti islamistickému terorismu a ochotu pomáhat těm, kteří podle ní "skutečně potřebují naši pomoc".

Stejně jako v loňském novoročním projevu, ani v tom letošním Merkelová nenachází pochopení pro lidí, kteří šíří nenávist. Vyslovuje se pro "otevřený pohled na svět". Odpovědí na "nenávistí naplněný svět terorismu" může být podle Merkelové jen demokracie, právní stát a společné hodnoty. "Náš stát dělá vše pro to, aby svým občanům zajistil bezpečnost ve svobodě," uvádí se v kancléřčině proslovu.

Šéfka vlády rovněž upozorňuje, že je v zájmu Německa hrát vedoucí roli při řešení celoevropských problémů. Evropská unie by se nicméně podle ní měla jako celek soustředit zejména na to, co dokáže skutečně řešit lépe než jednotlivé státy. "Ano, Evropa je pomalá. Je těžkopádná," říká v projevu Merkelová. "My Němci bychom si ale nikdy neměli nechat namluvit, že šťastnou budoucnost lze hledat v národní sólové akci," uvádí.

Merkelová také poukazuje na dobrý stav německé ekonomiky. "Ještě nikdy nemělo práci tolik lidí, jako dnes. Naše podniky si převážně stojí dobře. Náš hospodářský úspěch nám dává možnost posílit sociální systém a pomoci těm, kteří to potřebují," uvádí.

Rok 2017 se podle kancléřky ponese v Německu mimo jiné ve znamení podzimních voleb do Spolkového sněmu. "Budu se zasazovat o politický boj, v rámci kterého se budeme o mnoha věcech vášnivě přít, ale vždy jako demokraté, kteří nezapomínají, že je ctí sloužit naší demokracii a tím pádem lidem."

"Soudržnost, otevřenost, naše demokracie a silné hospodářství, které slouží blahu všech: To jsou důvody, které mě naplňují důvěrou v naši budoucnost v Německu i na konci těžkého roku," říká na závěr proslovu Merkelová.