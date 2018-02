Berlín - Německá kancléřka Angela Merkelová (CDU) chce, aby Evropská unie měla společný azylový systém, který odolá krizím a bude konečně solidární v rozdělování běženců. Řekla to dnes v projevu před Spolkovým sněmem. Do června v tomto tématu očekává výrazný pokrok. Šéfka německé vlády také prohlásila, že by EU měla postupovat jednotněji v zahraniční politice a měla by sehrát větší roli ve snahách zastavit masakr v Sýrii.

Fungování přerozdělováni běženců je podle Merkelové nejméně uspokojivou součástí evropské uprchlické politiky. "O tom není pochyb. Ale také není pochyb o tom, že se vytrvalostí a trpělivostí podaří najít trvale solidární řešení," podotkla v asi dvacetiminutovém proslovu. Zdůraznila, že solidarita není jednosměrnou ulicí.

Merkelová, která se také vyslovila pro výrazné posílení unijní agentury Frontex, se tak ve své rétorice o něco přiblížila politikům sociální demokracie, kteří opakovaně spojují přerozdělování uprchlíků s dotacemi z evropských fondů. Země visegrádské skupiny, včetně Česka, které jsou proti přerozdělování běženců, spojování těchto oblastí odmítají.

Šéfka německé vlády se dnes vyslovila také pro to, aby EU v zahraniční politice vystupovala jednotněji. "Potřebujeme více než kdy dříve evropské odpovědi na naléhavé, velké otázky naší doby," řekla. Jednou z nich je konflikt v Sýrii. Tamní prezident Bašár Asad podle Merkelové nebojuje proti teroristům, ale útočí na své lidi. "Je to masakr, který je jako takový potřeba označit," řekla. Apelovala také na zodpovědnost zemí jako je Írán a Rusko.