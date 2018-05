Sofia - Evropská unie je připravena k jednáním o recipročním snižování bariér ve vzájemném obchodování se Spojenými státy. Při příchodu na summit EU a zemí západního Balkánu to dnes v Sofii prohlásila německá kancléřka Angela Merkelová. Po středeční večeři šéfů států a vlád bloku, kde se téma probíralo, ale Merkelová zopakovala, že unie také od Spojených států čeká trvalé vyjmutí z vysokých dovozních cel na ocel a hliník.

Dočasná výjimka z cel ve výši 25 procent na dovoz oceli a deset procent na dovoz hliníku platí pro unijní země jen do konce května. O věci s americkou stranou intenzivně vyjednává eurokomisařka pro obchod Cecilia Malmströmová.

Unie na postup Washingtonu v této věci reaguje ostře. Jako absurdní například předseda Evropské rady Donald Tusk ve středu odmítl pohled administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa, která cla zdůvodňuje otázkou národní bezpečnosti. Tusk připomněl, že evropské země a USA jsou spojenci a podotkl, že do diskuse o záležitosti by se měla rychle vrátit realističnost. Evropa také odmítá s americkou stranou vyjednávat pod nátlakem hrozících celních opatřením nebo - jak to tento týden pojmenoval jeden významný unijní činitel - "s pistolí u hlavy".

Merkelová dnes zopakovala, že jednoznačnou společnou pozicí EU je požadavek na trvalou výjimku z cel. "Chceme trvalou výjimku a pak jsme připraveni jednat o tom, jak můžeme vzájemně snížit rovněž další obchodní bariéry," řekla Merkelová.

Belgický premiér Charles Michel uvedl, že vůči Trumpově administrativě je nutné vystupovat sice s respektem, ale se vší rozhodností. Dodal, že Trump se svými jednostrannými rozhodnutími v posledních měsících zasáhl hospodářské zájmy Evropské unie.

Stejný názor jako Merkelová má i její rakouský kolega Sebastian Kurz, podle kterého musí být cílem EU dosáhnout dlouhodobé výjimky. Až se tak stane, je podle rakouského kancléře možné diskutovat o dalším prohloubení spolupráce a odbourání cel.

Diplomaté obeznámení s průběhem středeční diskuse šéfů států a vlád unijní osmadvacítky ČTK řekli, že mezi tématy, o nichž bude možné mluvit, je například možnost prohlubování spolupráce v energetice, včetně oblasti zkapalněného zemního plynu, dobrovolná spolupráce na sbližování regulací či významná oblast zlepšování vzájemného přístupu na trhy s průmyslovým zbožím, včetně automobilů a jejich dílů a také liberalizace přístupu k veřejným zakázkám. EU a USA by také mohly začít jednat o reformě pravidel Světové obchodní organice (WTO).

EU v Sofii jedná s balkánskými státy o jejich unijní perspektivě

V bulharské metropoli se koná summit Evropské unie se zeměmi západního Balkánu, tedy Albánie, Bosny a Hercegoviny, Srbska, Černé Hory, Makedonie a Kosova, o jejich unijní perspektivě. Eurokomisař pro sousedskou politiku a rozšíření Johannes Hahn při příchodu na jednání novinářům řekl, že každý z těchto států má naději na členství, cesta k jeho dosažení je ale pro každou západobalkánskou zemi jiná.

Na dotaz novinářů, zda bude moci Srbsko s Černou Horou, které v přibližování k EU nejvíce pokročily, dosáhnout členství již v roce 2025, Hahn řekl, že tento termín je ambiciózní, ale možný. Litevská prezidentka Dalia Grybauskaitéová při příjezdu do sofijského Národního paláce kultury, kde se vrcholná schůzka koná, prohlásila, že unie je otevřená všem, kdo sdílí její hodnoty.

Summit, který je od setkání v Soluni v červnu 2003 první podobnou schůzkou, se bude zabývat nejen hospodářským a politickým propojováním balkánského regionu s evropským blokem, ale i společným bojem proti terorismu, nelegální migraci a bezpečnostní spolupráci včetně té kybernetické.

Žádný zásadní zlom v přiblížení zájemců o integraci do EU se ale od dnešního zasedání nečeká. Závěrečný dokument se tak spíše zaměří na to, co ještě balkánským státům zbývá udělat. Další schůzka v podobném formátu by měla být za chorvatského předsednictví EU v roce 2020.

Fakt, že EU nesměřuje k rychlému přijetí balkánských států, dokládá i prohlášení francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. Podle něj si unie nejdříve musí doma udělat pořádek a teprve pak může někoho pozvat.

"Posledních 15 let bylo cestou, která oslabila Evropu neustálým myšlením na to, že by se měla rozšířit," řekl Macron. Belgický premiér Charles Michel se k tématu staví podobně.

"Evropa musí projít hlubokou reformou, aby mohla lépe fungovat, být efektivnější. Zároveň balkánské země musejí reformovat způsob, jakým fungují, potřebují více stability, více bezpečnosti, více respektu k právnímu státu," řekl Michel.

Zatím naposledy se Evropská unie rozšířila v červenci 2013, kdy se 28. členem bloku stalo Chorvatsko.

Kandidátský status mají vedle Srbska a Černé Hory také Albánie a Makedonie, přístupové rozhovory s Bruselem ale ještě nezahájily. Přihlášku do EU si podala i Bosna, která se ale zatím oficiálním kandidátem nestala. O Kosovu se hovoří jako o možném kandidátovi, neboť země ještě o přijetí oficiálně nepožádala.