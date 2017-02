Valletta, Berlín - Evropská unie musí sama hledat svou roli ve světě a neměla by se soustředit na to, co zaznívá od nového amerického prezidenta Donalda Trumpa. Při příjezdu na summit EU na Maltě to řekla kancléřka Merkelová. Rakouský kancléř Christian Kern podotkl, že Trumpův nástup může posloužit i k posílení a sjednocení unie. Podle českého premiéra Bohuslava Sobotky by Evropa neměla reagovat na novou americkou administrativu hystericky. Podle kandidáta německé sociální demokracie na kancléře Martina Schulze představuje Trump velké nebezpečí pro demokracii.

"V popředí našeho zájmu stojí jednání o Evropě, ne to, abychom se zabývali jinými částmi světa," řekla Merkelová na dotaz, co pro EU znamená příchod Trumpa do Bílého domu. Budoucnost EU je podle ní důležitější než rétorika, která zaznívá z USA po nástupu nové administrativy.

Podle obvykle dobře informovaného představitele EU by měl šéf summitů Donald Tusk při pracovním obědě vyzvat ty lídry, kteří už měli kontakty s Trumpem, aby o nich své kolegy informovali. V praxi by tak měla promluvit britská premiérka Theresa Mayová, která byla ve Washingtonu osobně, a kancléřka Merkelová a také francouzský prezident Francois Hollande, kteří si s Trumpem telefonovali. Obsáhlou debatu šéfů států a vlád unie k tomuto tématu ale unijní činitel nepředpokládal.

"I navzdory možná některým kontroverzním výrokům amerického prezidenta jsou (USA) pro Evropu důležitý obchodní partner a jsou také pro Evropu strategický bezpečnostní spojenec," poznamenal při příjezdu na summit český premiér. Partnerství Spojených států a Evropy by podle něj nemělo být rozebíráno na základě krátkých vzkazů nového prezidenta na twitteru. "Bude potřeba, až se nová americká administrativa usadí, aby začal běžet normální pragmatický dialog," myslí si Sobotka. EU a USA podle něj musí stejně jako v minulosti hledat společné zájmy například v obchodu, při řešení ohnisek nestability, migrace či při likvidaci teroristické hrozby.

"Může to být katalyzátor pro silnější Evropu, pro více sjednocenou Evropu," řekl rakouský kancléř Kern o dopadech Trumpova zvolení. Obecně nechtěl mluvit o novém americkém prezidentovi jako o hrozbě pro EU, některé aspekty jeho politiky však podle Kerna vyvolávají "jisté obavy".

Také francouzský prezident Hollande dnes upozornil na Trumpův nejasný přístup k evropským spojencům. "Kdo ví, co vlastně chce americký prezident ohledně NATO," podotkl. Hollande prý chápe, že se evropské země snaží rozvíjet své dvoustranné vztahy s Washingtonem, evropský přístup vůči USA ale podle něj musí být definován společně.

Podle předsedy Evropské komise Jeana-Claudea Junckera po Trumpově nástupu je ve Spojených státech menší míra porozumění pro EU. "Mám dojem, že nová (americká) administrativa nezná Evropu do detailů, ale v Evropě mají detaily význam," řekl Juncker při příjezdu na summit.

Podle Sobotky z některých výroků evropských politiků vyplývá, že v současnosti neběží intenzivnější komunikace s USA. Obvykle velmi otevřená litevská prezidenta Dalia Grybauskaitéová to při příchodu komentovala slovy, že ke vzkazům nyní slouží právě jen twitter.

"Budu během našeho jednání apelovat, abychom s Američany intenzivněji komunikovali a pokusili se pochopit, v čem se po nástupu Trumpa bude americká politika lišit, v čem zůstane stejná. Je potřeba hledat elementární shodu a spolupráci. Navzdory všem problémům, nedorozuměním, výkřikům. Je potřeba udržet pragmatickou komunikaci a spolupráci," dodal Sobotka.

V dopisem, kterým politiky zval na dnešní summit, zařadil předseda unijních summitů Donald Tusk kroky nové americké administrativy prezidenta Donalda Trumpa mezi výzvy, jimiž nyní EU musí čelit. Trump s nejasným vztahem k evropským spojencům se tak dostal do společnosti "asertivní" Číny, "agresivního" Ruska či Islámského státu a chaosu a anarchie na Blízkém východě.

Trump je podle Schulze velkým nebezpečím pro demokracii

Prezident Trump je podle kandidáta německé sociální demokracie na kancléře Martina Schulze velkým nebezpečím pro demokracii. Zahrává si s bezpečností západního světa, řekl Schulz v rozhovoru s magazínem Spiegel.

Schulz, který byl donedávna předsedou Evropského parlamentu, americkou hlavu státu v interview, jehož části zveřejnil server Spiegel Online, rozhodně nešetří. "S čím právě americká vláda začíná, to je kulturní boj," prohlásil Schulz mimo jiné. Trumpa označil za člověka, který značně ohrožuje demokracii.

Dočasný zákaz cestování do USA pro občany sedmi muslimských států považuje kandidát SPD na kancléře za nesnesitelný. Současnou kancléřku a zároveň svoji soupeřku v boji o tento post Angelu Merkelovou vyzval k tomu, aby se od dění ve Washingtonu důrazně distancovala. "Když Trump běhá s demoliční koulí naším hodnotovým pořádkem, je potřeba jasně říct: 'To není naše politika'," zdůraznil Schulz.

Merkelová už v uplynulých dnes několikrát Trumpovy kroky v migrační oblasti kritizovala.

Dnes se vůči zaoceánským výhradám ozval i stranický kolega Merkelové a ministr financí Wolfgang Schäuble. Jeden z Trumpových poradců v týdnu Německo kritizoval za to, že využívá výrazně podhodnocené euro, aby získalo hospodářskou výhodu vůči Spojeným státům i partnerům z Evropské unie. Schäuble na to dnes odvětil, že někteří Trumpovi poradci nechápou, že o evropské měnové politice nerozhoduje německá vláda, ale Evropská centrální banka.