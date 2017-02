Berlín - Německá kancléřka Angela Merkelová chce s administrativou nového amerického prezidenta Donalda Trumpa hledat společnou řeč, kde jen to bude možné. Ráda by posílila bezpečnostní a vojenskou spolupráci. Řekla to dnes v Mnichově po společném zasedání špiček německé vládní konzervativní unie CDU/CSU.

"Budeme se téma za tématem dívat, kde můžeme spolupracovat a kde máme jiné názory. Ale je v německém zájmu to společné, co zde je, co možná z naší strany posílit. Ať už jde o spolupráci tajných služeb nebo otázky obrany," nechala se slyšet šéfka německé vlády.

Že se shoda mezi spolkovou republikou a Spojenými státy nemusí rodit vždy lehce, ukázaly už první dny Trumpovy administrativy, během nichž Merkelová opakovaně kritizovala nařízení amerického prezidenta dočasně zakazující cestu do USA občanům sedmi muslimských zemí. Trump zase dlouhodobě kritizuje uprchlickou politiku německé kancléřky.

Ta dnes uvedla, že s Trumpem v nedávném telefonickém rozhovoru jednala mimo jiné o situaci na Ukrajině. "Kde jen to jde, budeme hledat to společné," poznamenala. Shoda je podle ní nyní například na významu Severoatlantické aliance (NATO). Trump ji v minulosti svými výroky v očích evropských spojenců zpochybnil.