Berlín - Německá kancléřka Angela Merkelová a ruský prezident Vladimir Putin si čas od času vymění pochutiny. Zatímco do Moskvy putuje německé pivo, do Berlína už dorazila třeba uzená ryba. Šéfka spolkové vlády to dnes řekla na tiskové konferenci v německé metropoli.

"Někdy se naskytne možnost k výměně. Já už jsem jednou dostala velmi dobrou uzenou rybu," řekla Merkelová.

Kancléřka otázku dostala po zveřejnění dokumentu o Putinovi, v němž ruský prezident konstatoval, že mu "Angela čas od času pošle pár láhví radeberského piva". Nyní pětašedesátiletý politik ve druhé polovině 80. let pracoval jako agent sovětské tajné služby KGB v Německé demokratické republice. Právě za pobytu v Drážďanech se prý naučil pít německé pivo.