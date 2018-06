Praha - Zastoupení značky Mercedes-Benz by mohlo v Česku svolat kvůli nepovolenému softwaru pro regulaci emisí do servisů zhruba 5000 vozů. ČTK to řekl mluvčí českého dovozce Jan Kuhn. O jaké modely a ročníky vozů půjde, však neuvedl.

Německé ministerstvo dopravy v pondělí oznámilo, že v Evropě je nepřípustným softwarem pro regulaci emisí vybaveno zhruba 774.000 automobilů Mercedes. Německý list Bild však s odvoláním na zdroje z podniku uvedl, že nyní budou přezkoumány další miliony mercedesů a existuje podezření, že nepovoleným softwarem pro regulaci emisí je vybaveno kolem tří milionů naftových automobilů značky.

Automobilové emise se dostaly do centra pozornosti v září 2015, kdy německý koncern Volkswagen v reakci na obvinění amerických úřadů přiznal, že do zhruba 11 milionů naftových aut po celém světě nainstaloval software umožňující manipulovat s testy emisí oxidů dusíku. V Česku se svolávací akce týkala více než 160.000 vozů.

Mercedes loni v Česku zvýšil prodej o 14 procent na 8545 vozů a předstihl konkurenční značky BMW a Audi. Letos do května prodal 3150 aut.