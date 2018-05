Praha - Růst cen ropy a s tím spojené zdražování paliv výrazně ovlivňuje i dopravu. Problémy mají především menší firmy v nákladní dopravě, pro které ceny paliva představují třetinu celkových nákladů. ČTK to řekl mluvčí sdružení Česmad Bohemia Martin Felix. Zdražovat mohou také ceny letenek a zájezdů. Pohonné hmoty jsou kvůli celosvětovému zvyšování cen ropy nyní v Česku nejdražší za téměř 3,5 roku.

Rostoucí ceny benzinu a nafty znamenají pro dopravce vážný problém. Zatímco velkých dopravních firem by se podle Felixe díky tzv. palivovým doložkám ve smlouvách se zákazníky současné zdražování významněji dotknou nemělo, menší dopravci se dostávají do značných potíží. "Pro ně je vždy náročnější jakékoliv zvýšení nákladů přenést do cen za dopravu, mnohdy zakázky získávají přes několik prostředníků, které žádné argumenty nezajímají," řekl Felix. Palivové doložky zohledňují aktuální ceny nafty ve výsledné ceně za dopravu.

Sdružení proto navrhuje snížení spotřební daně na naftu, která byla zvýšena ještě v období ekonomické krize. Felix v této souvislosti zmínil sousední Polsko, kde podle něj tamní dopravci díky nižší spotřební dani připravují české firmy o významnou část zakázek.

Růst cen benzínu a nafty může mít dopad i na leteckou dopravu, kde cena leteckého paliva prolomila hranici 700 dolarů za tunu. Podle ředitele letenkového portálu Letuška.cz Josefa Trejbala mohou kvůli tomu v následujících týdnech a měsících růst ceny letenek. "V omezené míře registrujeme zvyšování cen už nyní, v následujících měsících ale mohou letenky na kratší vzdálenosti zdražit až o stovky korun. Při nákupu letenek na mezikontinentální trasy může cena narůst řádově dokonce o tisíce korun," dodal Trejbal.

Ceny letenek však vedle ceny paliva ovlivňují i další faktory, jako je neustále zvyšující se konkurence, kapacita míst nebo další nabídka dopravců. "Sledujeme kroky konkurence, reagujeme na vývoj na jednotlivých trzích, na vývoj poptávky a další faktory, a podle toho ceny letenek průběžně upravujeme oběma směry," popsal mluvčí Českých aerolinií (ČSA) Daniel Šabík. Plošné zdražování ČSA zatím neplánují.

Růst cen letenek tak může mít vliv i na turistiku a nabídku cestovních kanceláří. Ani ty zatím ke zdražování zájezdů nepřistoupily, ovšem podle marketingového ředitele Exim Tours Stanislava Zimy, pokud se situace brzy nezmění, budou muset agentury v brzké době zdražovat zájezdy, především pak do vzdálenějších míst.

Růst cen ropy, které přesahovaly i hranici 80 dolarů za barel, podporoval předpokládaný pokles zásob suroviny ve Spojených státech a nejistá geopolitická situace na Blízkém východě. Tento týden však začaly ceny ropy mírně klesat díky zprávě, že Saúdská Arábie a Rusko jsou připravené zmírnit dohodu o snížení těžby, která způsobila růst cen ropy na nejvyšší hodnoty od roku 2014. Podle analytiků by tak měl růst cen pohonných hmot postupně ustat a na začátku letních prázdnin by měly ceny vesměs stagnovat.