Praha - Česká měna dnes ráno oslabila k euru na 25,98 Kč/EUR, což je nejslabší úroveň za devět měsíců. Proti středečnímu závěru ztratila 11 haléřů. Koruna je slabší i vůči dolaru, proti středečnímu závěru ztratila 17 haléřů a před 10:00 se obchodovala za 22,48 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online. Ve středu přitom koruna na oznámení České národní banky o zvýšení sazeb reagovala posílením.

Bankovní rada ČNB ve středu jednomyslně zvýšila úrokové sazby. Základní úroková sazba, od které se odvíjí úročení komerčních úvěrů, stoupla o 0,25 procentního bodu na jedno procento. Koruna na oznámení reagovala skokovým posílením vůči euru o 20 haléřů, odpoledne ale část svých zisků ztratila. Den však uzavřela na 25,87 Kč/EUR, a byla tak proti úternímu závěru o pět haléřů silnější.

Podle analytiků společnosti Next Finance ale kurz 25,87 Kč/EUR není úrovní, na které by ČNB chtěla korunu vidět. Centrální banka proto podle nich bude muset lákat investory na to, že proces zvyšování úrokových sazeb stále není u konce. "I tak se domníváme, že posilování koruny bude mnohem pomalejší, než Česká národní banka počítá," dodali Jiří Cihlář s Markétou Šichtařovou.

Analytik Patria Finance Tomáš Vlk míní, že zvýšení sazeb přišlo dříve, než část trhu čekala. "Na koruně je znát zklamání, a její odpolední oslabení přichází dokonce v době, kdy se na hlavních trzích nálada podstatně zlepšila," komentoval Vlk středeční obchodování. Podle něj se také ukázalo, že odliv peněz z rozvíjejících se trhů zůstává pro korunu rizikem. "Ačkoli česká ekonomika už bývá řazena mezi vyspělé, koruna má nyní velmi podobný problém jako řada rozvíjejících se zemí. Do nich při západní měnové expanzi mířily ve velkém peníze, které se nyní stahují společně s přísnější politikou americké centrální banky (Fed)," uvedl Vlk.