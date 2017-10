Praha - Slovní přestřelku mezi volebními lídry ANO a ČSSD vyvolalo memorandum o porozumění o těžbě lithia na Cínovci, které v pondělí podepsal ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček (ČSSD) s australskou firmou European Metals Holdings (EMH). Předseda hnutí ANO Andrej Babiš to označil za krádež za bílého dne, podle ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka (ČSSD) byl postup dán předchozími kroky ministra životního prostředí z ANO. Ministr Richard Brabec s tím nesouhlasí. Komunisté chtějí k těžbě lithia ještě do voleb mimořádnou schůzi Sněmovny, ANO její svolání podpoří.

Podle Babiše by mělo lithium, které se využívá při výrobě baterií, těžit státní podnik Diamo, ne soukromá firma. ČR se v memorandu zavazuje k ochraně investic, což může státu případně prohrát miliardovou arbitráž, uvedl. Šéf ANO kvůli memorandu ostře kritizuje ČSSD. "Je naprosto skandální, co ČSSD dva týdny před volbami předvádí. Vypadá to, že chtějí ještě rychle shrábnout peníze do stranické kasy, mají velké dluhy," uvedl.

Podle Zaorálka si Babiš nezjistil fakta a ukazuje, že je typickým prototypem "politického plácala". Povolení k průzkumu ložisek lithia v ČR vydalo ministerstvo životního prostředí v roce 2010 pod vedením ministra za ODS a ministr z ANO Richard Brabec ho letos poměrně v tichosti prodloužil, řekl Zaorálek. Pokud Babiš hovoří o krádeži, podílel se tak na ní také Brabec, dodal. "Babiš lže a znovu podvádí voliče. Snaží se problém s lithiem hodit na ČSSD, přitom všechna povolení prodloužil ministr Brabec z ANO," napsal na twitteru premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD).

Brabec oponuje, že ministerstvo životního prostředí soukromé firmě povolení k průzkumu ložisek lithia v ČR prodloužit muselo ze zákona. "Nemůžeme selektovat, které firmě souhlas k průzkumným pracím dáme, pokud firma všechno splní. Ať už je to firma česká, nebo zahraniční," řekl ministr ČTK. Podle Brabce by jeho ministerstvo nemohlo licenci udělit jen tehdy, pokud by s tím nesouhlasilo ministerstvo průmyslu a obchodu, které také mohlo dění kolem případné těžby lithia ovlivnit změnou surovinové politiky. Brabec také uvedl, že odmítl Havlíčkovu výzvu ke spolupodepsání memoranda. Havlíčkovu reakci se ČTK nepodařilo získat.

Podle Zaorálka Havlíček při podpisu memoranda maximálně chránil zájmy ČR. "Tedy dohodnul se s australskými těžaři, že pokud se vůbec bude lithium těžit, tak se bude zpracovávat v ČR a že bude možné, aby do toho vstoupil český stát," řekl Zaorálek. Podle čtvrtečního Havlíčkova vyjádření memorandum posiluje vliv státu na projekt těžby lithia na Cínovci a nijak nepředjímá kroky a výsledek případného povolení těžby.

Ke svolání mimořádné schůze Sněmovny je potřeba 40 podpisů poslanců, komunisté jich mají 33. Podle šéfa komunistického poslaneckého klubu Pavla Kováčika bude žádost o svolání schůze o těžbě lithia k dispozici k podpisu do pondělního odpoledne. Pondělí je podle něho posledním možným dnem pro její doručení předsedovi dolní komory Janu Hamáčkovi (ČSSD).

Dokument podepsali i někteří poslanci sociální demokracie a hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury, uvedl Kováčik. ANO podle Babiše svolání schůze podpoří a bude se premiéra Sobotky i ministra Havlíčka ptát, jak je možné, že dokument byl podepsán bez veřejné i odborné diskuse a projednání ve Sněmovně a na vládě. Zaorálkovi případné projednání ve Sněmovně nevadí. Uvítá každé fórum, kde bude moci Babišova tvrzení vyvrátit, řekl.

V Česku jsou podle odhadů asi tři procenta světových zásob lithia - většina na Cínovci a malé ložisko ve Slavkovském lese. Hlubinnou těžbu plánuje společnost Geomet, kterou European Metals Holdings vlastní. Otevřít chce pro tuto těžbu historický důl na cín.