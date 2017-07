Praha - Těsná domácí výhra 1:0 nad BATE Borisov je sice pro fotbalisty Slavie dobrou výchozí pozicí do odvety 3. předkola Ligy mistrů, sami si však uvědomují, že měli na lepší výsledek. Zvláště když soupeř hrál 70 minut v oslabení.

"Před zápasem bychom to asi brali. Říkali jsme si hlavně vyhrát a nedostat gól, to jsme splnili. Ale asi všichni cítíme, že dnes jsme měli ze zápasu vyždímat víc," připustil kapitán Milan Škoda. "Teď jsou pocity rozporuplné, ale pozitivní. Kdybychom uhráli lepší výsledek, tak by odveta byla jednodušší. Ale jedeme tam vybojovat postup," dodal.

Právě Škoda se postaral o jediný gól, když ve 20. minutě proměnil penaltu za faul na Michala Frydrycha. "Penalta byla jasná. Zda to bylo i na červenou kartu, to nevím," řekl Škoda. "Na penaltu jsem si věřil. Kopu je poslední dobou, proměňuju, tak jsem šel. Věděl jsem, kam to chci kopnout," uvedl.

Ačkoli měla Slavia po celý zápas velký tlak, další gól už nepřidala. "Těžko jsme se tam dostávali, protože po vyloučení byli zatažení. Kdyby zůstali v jedenácti, tak bychom tam možná měli víc prostoru. Ale nechci říkat, že nám jejich vyloučení ublížilo. Jen to bylo něco jiného," hodnotil Škoda. "Možná jsme to párkrát zbytečně nakopli, ale bylo těžké se tam prokombinovat," dodal.

Přesto měla Slavia tři velké šance, tu poslední právě Škoda, který hlavou trefil tyč. "Cítil jsem, že druhý gól potřebujeme. Věřil jsem, že ještě šance přijde a dám gól, ale skončilo to na tyčce, takže jsem fakt zuřil," připustil Škoda.

Rovněž litoval toho, že sudí neodpískal další penaltu. Což prý mohl. "Jedna tam byla jasná. Centr do vápna trefil jednoho z nich do ruky, akorát rozhodčí asi neměl odvahu písknout další penaltu," prohlásil kapitán Slavie.

Penalta byla podle Frydrycha jasná, jen nečekal červenou kartu

Utkání 3. předkola Ligy mistrů mezi fotbalisty Slavie a BATE Borisov rozhodla 19. minuta, kdy byl faulován Michal Frydrych. Sudí odpískal penaltu, kterou Milan Škoda proměnil, a navíc vyloučil Jevgenije Jablonského. To Frydrych nečekal, ale penaltu označil za jasnou.

"Kuba Jugas to sklepával prsy, já se otočil a chtěl jsem vypálit z první, jenže ten obránce mi skočil pod nohy. Jasná penalta. Tu červenou kartu jsem nečekal, ale penalta byla jasná," řekl Frydrych v pozápasovém rozhovoru s novináři.

Slavia brzy vedla a hrála proti oslabenému soupeři, což dávalo českému mistrovi šanci rozhodnout o postupu už v domácím prostředí. Jenže další šance hráči smolně neproměnili a do odvety si vezou jen hubený náskok.

"Před zápasem jsme chtěli vyhrát a nedostat gól. Ale po tom průběhu jsme měli určitě ještě alespoň jeden gól přidat, aby to bylo veselejší. Chtělo to proměnit jednu z těch velkých šancí. Dneska nám to tam ale nechtělo spadnout," poukázal Frydrych na skvělý zákrok brankáře proti střele Michaela Ngadeua a trefy Josefa Hušbauera a Milana Škody do brankové konstrukce. "Tento výsledek nám nezajišťuje pohodu do odvety, ale vyhráli jsme a neinkasovali, to je důležité. Určitě by bylo horší, kdybychom dostali gól," dodal.

Zatímco hosté po vyloučení především bránili a zdržovali, v odvetě od nich Frydrych očekává jiný výkon. "Tam to bude úplně jiný zápas. Oni sem přijeli s nějakou taktikou, kterou jsme jim ve 20. minutě narušili. Hodně to kopali na vysokého útočníka, za kterého si pak zabíhali. To asi budou praktikovat i doma, tak na to si musíme dát pozor," mínil Frydrych.

"Oni prohrávají, takže musí dát gól. My se tam ale také pokusíme vstřelit branku, aby to bylo veselejší a měli jsme to jistější. Samozřejmě pokud žádný gól nedostaneme, tak ho dát nemusíme, ale určitě tam nepojedeme jen bránit. My chceme postoupit a uhrát si to sami," prohlásil bek Slavie.