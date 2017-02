Göteborg - Hokejisté Sparty ztratili finále Ligy mistrů proti domácí Frölundě po 87 sekundách prodloužení, které při hře se třemi muži v poli na obou stranách odehrála nedobrovolně stejná trojice Pražanů. "Měli jsme to zvládnout lépe. Shodou okolností nám ten plán na začátku vyšel, protože jsme si říkali, že se udržíme dlouho na puku a zkusíme si prostřídat, neboť naše střídačka byla u jejich pásma. Ale bohužel to pak vyšlo zcela naopak," řekl útočník Petr Vrána, jehož na ledě doplňovali bek Juraj Mikuš a kapitán Jaroslav Hlinka.

Nejprve drželi puk, jenže pak je k němu domácí tým vůbec nepustil a vše skončilo gólem Niklase Lasua, jenž zblízka překonal Tomáše Pöpperleho. "Je to těžké. Máte už celý zápas v nohách, zavřeli nás tam na minutu a půl, přišla přihrávka před brankoviště a soupeř to proměnil," uvedl Vrána.

"Náhlá smrt" a hra tři na tři mu nejde příliš k sobě, bez ohledu na trpkou finálovou porážku 3:4. "Je to dané dopředu. Ale já jsem toho názoru, že taková velká utkání by se měla hrát pět na pět až do posledního rozhodujícího gólu. A myslím si to už dlouho. Přijde mi zvláštní hrát ve finále prodloužení tři na tři. Stejně tak, kdyby měly rozhodovat nájezdy," řekl Vrána.

Sparťané byli smutní, ale neměli se zač stydět. "Myslím, že jsme hráli slušný zápas. Když jsme pak ve třetí třetině začali hrát, co umíme, měla Frölunda obrovský problémy. Tam jsme dominovali, měli i velké šance, ale neproměnili jsme je. Prohráli jsme v prodloužení, do kterého jsme si věřili, ale tak to někdy bývá. Je to smutné, je to škoda, když to je takto o jeden gól, ale bohužel," zhodnotil finálové vystoupení Vrána.

Mrzelo ho i to, že Sparta po rychlém vedoucím gólu nabídla soupeři přesilovky, v nichž se dostal rychle do hry. "Je škoda těch vyloučení v první třetině, kdy navíc jedno bylo pětiminutové. Dostali jsme je tím možná trošku do tempa, získali sebevědomí, je vidět, že přesilovky hrají dobře. Možná, že kdybychom tu první třetinu hráli více v pěti, vypadalo to všechno jinak," přemítal Vrána.

Stříbrné prokletí jednatřicetiletého tahouna Sparty pokračuje. Vrána ztratil už pátou bitvu o trofej. V minulosti mu unikl titul dvakrát s Vítkovicemi v extralize, v Kontinentální lize mu nevyšlo finále se Lvem a s Kazaní.

"Doufám, že to přijde už brzy a zlomím to. Snažil jsem se na to nijak nemyslet, ale bohužel to pokračuje dál," řekl s hořkým úsměvem. "Samozřejmě to hrozně mrzí, když víte, že o to bojujete od léta a kolik toho máte za sebou. Ta cesta do finále je strašně dlouhá. Je to náročné, některé ty tripy jsou dlouhé, ale myslím, že jsme ukázali, že hokej hrát umíme. Na té cestě jsme porazili špičkové týmy," uvedl Vrána.