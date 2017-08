Praha - Záložník Josef Hušbauer cítil, že fotbalisté Slavie měli přes APOEL Nikósie ve 4. předkole Ligy mistrů přejít a postoupit do základní skupiny. Červenobílí podle něj rozhodně nebyli horší, měli více šancí, ale doplatili na prospaný začátek úvodního zápasu na Kypru, kde inkasovali oba góly. Doma v odvetě jen remizovali bez branek a ztrátu 0:2 nedohnali.

"Všichni určitě cítíme, že jsme mohli a asi i měli postoupit přes takového soupeře. Dá se říct, že během dvou zápasů vystřelil třikrát až čtyřikrát a z toho dali dva góly. My jsme těch střel i příležitostí měli víc," řekl Hušbauer novinářům.

"Ukázali nám možná to, jak dobře se leží na zemi. Měli prvních deset minut u nich, kdy dali dva góly a to asi rozhodlo celé dvojutkání. Jinak si nemyslím, že by v něčem byli lepší. My jsme jen nedali gól. Věřím, že kdybychom ho vstřelili, dneska nám tam spadlo něco víc," doplnil sedmadvacetiletý záložník.

Slavia počtvrté z posledních pěti zápasů neskórovala, ale Hušbauer si nemyslí, že by to se spoluhráči měli v hlavách. "Potřebujeme to prostě nějak prolomit. Je to jen otázka času, kdy to začne a zase se rozjedeme. Věřím, že se ještě víc sehrajeme, ustálí se sestava a bude to tam padat," řekl Hušbauer.

Stejně jako spoluhráče ho chvílemi vytáčelo, jakým způsobem soupeř zdržoval a polehával. "Oni dneska jen bránili, zdržovali a dopředu se tolik nehnali. Vadilo mi to. Je to logické, že asi trochu chtěli zdržovat, ale aby přišla třikrát nosítka, to už je dost. Když jsou nosítka, už by měla být zlomená noha, tohle je moc," mínil Hušbauer.

Jako dnešní kapitán zkoušel se srbským rozhodčím Miloradem Mažičem kvůli soupeřově polehávání komunikovat, ale bezvýsledně. "Nevím, proč to rozhodčí toleroval. Měl víc nastavit. Nechci se na to vymlouvat, ale k takovéhle soutěži to nepatří. Rozhodčí nechtěl moc mluvit, říkal jen, že nastaví a že s tím nic neudělá," řekl Hušbauer.

Přestože slávisté na skupinu Ligy mistrů nedosáhli, Hušbauer bere i Evropskou ligu. "Jsme rádi, že jsme v Evropě, že můžeme po tolika letech hrát Evropskou ligu. Můžeme být za ni rádi. I když víme, že Liga mistrů by byla daleko lepší, tak i Evropské liga není špatná soutěž. Spíš naopak. Může nás to ještě víc nakopnout. Můžeme sesbírat víc zkušeností než v Lize mistrů, která je ještě o level výš," dodal Hušbauer.