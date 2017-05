Paříž - Po sobotním zápase proti Bělorusku na mistrovství světa v Paříži brankář Pavel Francouz kroutil hlavou nad nezvyklým počtem sedmi zákroků, dnes proti Norsku na tom byl podobně. Připsal si jen deset zásahů, udržel však čisté konto a i díky tomu Česko houževnatého soupeře porazilo 1:0 v prodloužení.

"Je to zvláštní. Je to věc, která se asi moc často nestává. Ale asi to vychází ze stylu naší hry, že se snažíme hrát aktivně a nenecháváme jim prostor ke střelbě. Snažím se nepřipouštět si, že na mě nešlo tolik střel," řekl Francouz novinářům.

Klíčový zákrok si připsal v 55. minutě, kdy po přečíslení dva na jednoho zlikvidoval střelu Sondreho Oldena. "Nějak to tam vyplynulo. Někdo upadnul a jeli do přečíslení, ale naštěstí se mi to podařilo chytit. Sehráli jsme to tak, jak se to učíme na trénincích. Věděl jsem, že si budu hlídat střelu a spoléhal jsem na obránce, že bude mít když tak přihrávku do prázdné brány," popsal gólman ruského Čeljabinsku.

Čisté konto jej potěšilo, považuje ho ale za týmový úspěch. "Každá nula je těžká. Ještě v těchto zápasech, kdy nemáte moc práce a čekáte na střelu. A pak přijde třeba přesilovka. Nulu ale máme společně, kluci hráli výborně a zblokovali spoustu střel," řekl Francouz. Šestnáct zákroků ve dvou zápasech je hodně málo. "Asi budu muset vyhubovat člověku, co to píše. Aby si vzal hrabičky a psal to po čtyřech," smál se šestadvacetiletý gólman.