Washington - První dáma Spojených států Melania Trumpová neodcestuje se svým manželem na nadcházející summit skupiny G7 do Quebeku, ani do Singapuru na setkání se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem. Médiím to dnes potvrdila mluvčí první dámy Stephanie Grishamová. Trumpová se neukázala veřejnosti od nedávného lékařského zákroku, který podstoupila kvůli odstranění nezhoubného výrůstku na ledvině.

První dáma USA byla hospitalizována ve vojenské nemocnici ve Washingtonu v polovině května a naposledy byla viděna na veřejnosti několik dní před operací, napsal web The Hill. Tento víkend pak neodjela s prezidentem Donaldem Trumpem a jeho dětmi na venkovské prezidentské sídlo Camp David.

"Nepojede na G7 a v tuto chvíli není v plánu, aby cestovala do Singapuru," uvedla v neděli Grishamová v odkaze na summit G7, který se v Kanadě koná v pátek a sobotu, a setkání Trumpa s Kim Čong-unem naplánované na 12. června. Loňského summitu skupiny G7 (Německo, Kanada, USA, Francie, Británie, Itálie a Japonsko) v Itálii se Melania zúčastnila.

Bílý dům ani kancelář první dámy vysvětlení pro ústup Melanie z veřejného prostoru neposkytly. Trump i jeho manželka ale několikrát uvedli, že nedávná operace dopadla úspěšně. "Buďte ujištěni, že jsem zde v Bílém domě se svou rodinou, cítím se skvěle a tvrdě pracuji pro děti a americký lid," napsala první dáma na twitter minulou středu.

V neděli večer Bílý dům ohlásil, že manželé Trumpovi budou dnes hostit recepci pro pozůstalé příslušníků ozbrojených sil zabitých při výkonu služby. Akce se uskuteční bez přítomnosti médií, napsala agentura Reuters.