Praha - Záložník Tomáš Souček měl ve druhém poločase utkání 4. kola základní skupiny Evropské ligy s Villarrealem tři slibné šance, ani jednu ale neproměnil a fotbalisté Slavie i proto prohráli 0:2. Podle reprezentačního středopolaře přitom Pražané španělského favorita po změně stran přehráli a měli minimálně na bod.

"Vybavuji si to zpětně, tři šance jsem určitě měl já. Měl to být gól. Takže ty neproměněné šance beru i na sebe. To mě mrzí," řekl novinářům Souček.

Za největší šanci považoval hlavičku z 79. minuty. "Spletly se mi myšlenky, chtěl jsem to dát na zadní, pak na přední (tyč). A dám to takhle, jak jsem to dal. To měl být jasný gól," litoval Souček.

V první šanci trefil ve vápně spoluhráče Tomáše Necida. "Pak se na to kouknu na videu. Ani nevím, jestli by to byl gól. Ale je to škoda," podotkl dvaadvacetiletý záložník.

Slavia si podle něj zasloužila bod. "První poločas hosté dobře kombinovali, nedostávali jsme se moc na míč. Druhý poločas jsme si řekli, že je zapresujeme, ať víc nakopávají. To nám pomohlo, hráli jsme my. Myslím, že jsme je druhý poločas i přehráli," řekl Souček.

"Fanoušci nás hnali, zatlačili jsme je, měli jsem tam plno šancí. Škoda, že jsme to neproměnili, protože jsme dnes minimálně na bod měli. Docela jsme se s tím poprali, čím více takových zápasů budeme mít, tím lépe pro nás," doplnil Souček.

Jeho celek se v tabulce skupiny propadl na nepostupové třetí místo dva body za Astanu. "Je to otevřené, musíme oba zbylé zápasy vyhrát. Astanu máme pak doma, teď jedeme do Izraele. Doufáme, že to zvládneme a postoupíme," řekl Souček.

V neděli jeho tým čeká šlágr ligy na půdě vedoucí Plzně. Souček věří, že prohra na slávistech nezanechá stopy. "To určitě ne. Spíš to, že jsme je ve druhém poločase mleli, tak když si to převezmeme do ligy na Plzeň, tak to je dobře pro nás. Od zítřka jedeme směr Plzeň," dodal Souček.