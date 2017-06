Praha - Evropská unie potřebuje účinnou obrannou politiku, pouze měkká síla už k zajištění bezpečnosti nestačí. Na konferenci v Praze to řekl šéf Evropské komise Jean-Claude Juncker. Důležitým nástrojem bude podle něj Evropský obranný fond (EDF), jehož vznik vítá Severoatlantická aliance. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) uvedl, že NATO by dál mělo zajišťovat teritoriální obranu a EU se má soustředit na mise, které stabilizují její okolí. ČR chce být mezi zeměmi unie, které se posunou k hlubší spolupráci v obraně, řekl ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD).

Juncker zdůraznil, že není otázkou, zda by EU měla posilovat svou schopnost čelit hrozbám, ale jak rychle to udělá. Klíčem k bezpečí na kontinentu podle něho zůstává spolupráce s NATO, evropské země by však měly hrát silnější roli a být schopné postupovat samostatně. Aktuální hrozby - ať už jde o válečné konflikty, kybernetické útoky nebo terorismus podle něj vyžadují, aby členské země myšlenku obranné spolupráce převedly v realitu.

Záznam videopřenosu z TK Sobotky a Junckera

Unie podle Zaorálka byla vždy silná v takzvaných měkkých opatřeních, jako je diplomacie, ekonomické sankce nebo rozvojová pomoc. Je ale potřeba je rozšířit o "tvrdou sílu". "Nyní pracujeme na skutečné evropské obranné unii," řekl Zaorálek. Důležité pro její vybudování bude podle něj francouzsko-německé spojenectví. Posílení Evropy by prý zároveň mělo znamenat i posílení NATO.

S ministrem obrany Martinem Stropnickým (ANO) se Zaorálek shodl, že společná evropská obrana nespočívá výhradně v posilování vojenských kapacit. Stropnický podotkl, že EU nezakládá vlastní evropskou armádu. Považoval by ale za užitečné, kdyby země EU spolupracovaly v oblasti kybernetické bezpečnosti a v boji proti hybridním hrozbám. Na totéž apeloval i místopředseda Evropské komise pro růst a konkurenceschopnost Jyrki Katainen. Zaorálek vidí prostor v posílení spolupráce tajných služeb.

Podle Sobotky by hlavním úkolem evropské obranné spolupráce mělo být organizování civilních, vojenských i výcvikových misí do severní i střední Afriky a na Blízký východ, které by přispěly ke stabilizaci regionu a omezily riziko, že důsledky konfliktů budou mít dopad na EU.

Juncker uvedl, že financování EDF neovlivňuje nadcházející britský odchod z EU. Zástupkyně generálního tajemníka NATO Rose Gottemoellerová pak v Praze řekla, že aliance vznik fondu vítá, protože umožní větší efektivitu obranných výdajů. Nyní se prý v Evropě vyplýtvá mnoho prostředků na zdvojené kapacity.

Sobotka dnes s Junckerem také hovořil o systému kvót na rozdělování migrantů mezi země Evropské unie. Oznámil, že ČR systém nepovažuje za funkční a rozumný. Zároveň Junckerovi sdělil, že Praha je připravena podílet se na řešení migrační krize jiným způsobem. Komise trvá na naplnění mechanismu, který členské státy dohodly v roce 2015.