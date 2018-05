Londýn - Svou svatební noc po sobotním obřadu, který dnešní britský tisk nadšeně označuje za "triumf", strávili britský princ Harry a jeho manželka Meghan - nyní už jako vévoda a vévodkyně ze Sussexu - na hradě Windsor. Předcházela jí večerní soukromá svatební párty. Novomanžel podle médií v sobotu daroval své ženě čtvercový akvamarínový prsten, který patřil jeho matce, zesnulé princezně Dianě.

Na večerní recepci v sídle Frogmore House, které se nachází nedaleko hradu Windsor, si novomanželka oblékla bílou róbu ke krku s odhalenými rameny od britské návrhářky Stelly McCartneyové. Harry na párty svou manželku odvezl osobně v otevřeném retro jaguáru na elektrický pohon. Poznávací značkou vozu bylo symbolicky datum svatby. Po celou noc byla podle britského tisku od hradu slyšet hlasitá hudba a hodinu před půlnocí místního času (půlnoc SELČ) ozářil oblohu ohňostroj odpálený u Frogmore House na počest novomanželů.

Cíl svatební cesty novomanželů ještě nebyl oznámen, očekává se ale, že se vydají do Namibie nebo Botswany. S odjezdem budou ovšem muset pár dnů počkat, v úterý se totiž pár zúčastní recepce v Buckinghamském paláci u příležitosti oslavy 70. narozenin princova otce a následníka trůnu Charlese.

Dnešní britský tisk nešetří superlativy při hodnocení sobotní svatby, která byla podle listu The Sunday Times odrazem osobností prince Harryho a Meghan Markleové: "neformální, milá, okouzlující, laskavá. Byl to triumf." Chválu pějí deníky na oba hlavní aktéry, obřad kombinující tradici s modernitou i nádherné počasí. Pozornost věnují i kázání amerického episkopálního biskupa Michaela Curryho, díky němž se stal jednou z hvězd obřadu. Nedělník The Mail on Sunday pak poblahopřál novomanželům a napsal, že "vítá obrodu královské rodiny - která je, koneckonců, i naší rodinou".

"Jestliže tu někdy byla svatba symbolizující moderní, multikulturní, multirasovou Británii, byla to ta včerejší," shrnul list Sunday Mirror. Za "dokonalý den k pozdvižení nálady celého národa" označil sobotu ve Windsoru list Sunday People.