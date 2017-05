Praha - Postoj prezidenta Miloše Zemana ve vládní krizi mu sebral část voličů. Naopak přibylo potenciálních voličů bývalého předsedy Akademie věd ČR Jiřího Drahoše. I přesto by teď nejvíc Čechů v prezidentských volbách hlasovalo pro Zemana. Vyplývá to z průzkumuspolečnosti Median pro Český rozhlas.

Pokud by se nyní konaly volby hlavy státu dostal by Zeman 35 procent hlasů, o dva procentní body méně než v dubnu. Drahošovy volební preference stouply ze 17 na 24 procent. Podnikatele Michala Horáčka by volilo stejně jako v dubnu 20 procent lidí. Podle Medianu ubyli Zemanovi voliči hlavně mezi staršími lidmi.

Median také zjišťoval, zda jsou lidé spokojeni s odvoláním Andreje Babiše (ANO) z vlády a s tím, že Bohuslav Sobotka zůstal premiérem (ČSSD). Se setrváním Sobotky v čele vlády není spokojený zhruba každý druhý Čech. Babišův konec na postu ministra financí a vicepremiéra rozděluje společnost na dva stejně velké tábory. S tím, že Babiš už není první místopředseda vlády a ministr financí, souhlasí hlavně vysokoškolsky vzdělaní lidé. Naopak negativně to vnímají hlavně starší voliči.

Společnost Median provedla průzkum 25. a 26. května a zúčastnilo se ho přes tisíc lidí.