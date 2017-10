Praha - Více než pětina voličů ČSSD (22 procent) přešla k ANO, 55 procent zvolí sociální demokracii znovu. Téměř desetina lidí, kteří v roce 2013 volili ČSSD, k volbám nepůjde, nebo ještě není rozhodnuta koho zvolit. Vyplývá to ze zářijového volebního modelu agentury Median. Přelivy voličů také ukazují, že ANO čerpá více než pětinu voličů z lidí, kteří v roce 2013 nevolili. Podle Daniela Prokopa z Medianu mohou být tyto hlasy "dosti nejisté z hlediska volební účasti".

Hnutí ANO opětovně zvolí 77 procent lidí, kteří tak učinili v předčasných volbách roce 2013. Šest procent bývalých voličů ANO volit nepůjde nebo ještě není rozhodnutých. Tři procenta voličů ANO přešla k ČSSD, stejný podíl se přesunul k ODS. Naopak směrem k ANO míří kromě části voličů sociální demokracie také voliči KSČM a TOP 09. Jde o sedm procent lidí, kteří před čtyřmi lety volili KSČM, a osm procent voličů TOP 09. Část voličů TOP 09 z roku 2013 odpadla také k ODS (10 procent), STAN (šest procent) a Pirátům (čtyři procenta).

Komunisty i Piráty by volila velká většina jejich bývalých voličů, jde o 83 procent, respektive 82 procent. Komunisté však na rozdíl od Pirátů nezískali mnoho nových voličů. Ke KSČM přešlo například pět procent voličů ČSSD.

Sněmovní volby by podle zářijového modelu, jehož výsledky Median zveřejnil 29. září, vyhrálo ANO se ziskem 27 procent hlasů. Druhou ČSSD by volilo 13,5 procenta hlasujících. Pětiprocentní hranici pro vstup do Sněmovny by překonalo osm stran, včetně Pirátů či hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD). Naopak Starostové ani Zelení by žádné sněmovní křeslo nezískali.