Praha - Většina Čechů se domnívá, že kojenecké ústavy mají na vývoj dítěte negativní vliv. Více než dvě třetiny lidí jsou pak přesvědčeny, že je možné opuštěné děti umisťovat do jiných zařízení s lepšími podmínkami. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median pro Nadaci Sirius. U příležitosti Mezinárodního dne rodin ho dnes zveřejnila Asociace Dítě a rodina.

Podle Medianu se 87 procent lidí domnívá, že kojenecké ústavy mají na děti negativní vliv. Sedm z deseti si pak myslí, že tyto následky mají trvalý charakter. Stejně tak převládá názor, že děti vyrůstající v kojeneckém ústavu se chovají jinak než ostatní děti.

Přesto většina míní, že kojenecké ústavy jsou potřebnou součástí péče o malé děti bez rodiny. Neshledává je ale za nejlepší alternativu pro výchovu a umístění těchto dětí. Podle dvou pětin dotázaných by děti měly jít do adopce a podle třetiny k příbuzným. "Tento postoj koresponduje s většinovým přesvědčením, že pro výchovu dítěte je nejlepší prostředí rodiny," uvedl autor průzkumu. Opuštěné děti by primárně do kojeneckého ústavu umístilo osm procent respondentů.

Mezi veřejností pak podle průzkumu panuje mylná představa o důvodech umisťování dětí do kojeneckých ústavů. Dle odhadu respondentů jsou děti do kojeneckých ústavů častěji umisťovány na základě rozhodnutí soudu než samotnými rodiči. Ve skutečnosti je však na základě žádosti rodičů umisťováno 81 procent těchto dětí.

Se zákazem posílat děti do ústavů počítala národní strategie, kterou v roce 2012 schválila tehdejší vláda. Podle tohoto dokumentu se děti do tří let neměly do ústavů posílat už od roku 2014, děti do sedmi let pak od roku 2016. Vláda premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) o zákazu jednala několikrát. Podle návrhu měl pro děti do tří let platit od roku 2023, pro děti do sedmi let od roku 2025. Kabinet to nakonec neschválil.

Zákaz posílat děti do ústavů nechystá resort ani nyní. Podle ministryně v demisi Jaroslavy Němcové (ANO) je obtížné pro některé děti rodinu najít, většina by se ale k pěstounům či adoptivním rodičům dostat měla. Podle představ ministryně by velké ústavy ale fungovat neměly, existovat by měla velmi malá zařízení rodinného typu pro pár dětí.

Podle statistik fungovalo v roce 2016 v Česku 27 ústavů pro děti do tří let a jedno dětské centrum. Přijaly 1559 dětí. Podle asociace Dítě a rodina je ČR poslední zemí v Evropě, kde je možné do ústavu dávat děti do tří let. Například Slovensko zákaz uzákonilo pro tříleté děti v roce 2006, nyní se týká dětí do šesti let. V Polsku není možné do ústavů dávat děti do deseti let.