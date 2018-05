Praha - Sněmovní volby by v dubnu podle volebního modelu agentury Median vyhrálo hnutí ANO, které se po mírném oslabení v únoru a březnu opět dostalo nad 30 procent. Posílila také ODS, KSČM od března naopak ztratila. Poslance by pravděpodobně měli také Piráti, SPD a ČSSD. TOP 09, KDU-ČSL a STAN se pohybovaly kolem pětiprocentní hranice, jejíž překročení zaručuje místa ve Sněmovně.

ANO by podle Medianu získalo 30,5 procenta, ODS 14 procent, což je zřetelný vzestup v porovnání s výsledkem v loňských říjnových volbách. Piráti po únorovém nárůstu naopak klesli na 11,5 procenta. Podobně hnutí SPD od voleb spadlo na devět procent. KSČM by získala 8,5 procenta, ČSSD osm procent.

TOP 09 by se v porovnání s březnovým průzkumem vyšplhala na šest procent, KDU-ČSL by zůstala na 5,5 procenta a STAN by získal čtyři procenta hlasů. Z ostatních stran by na tom byli nejlépe Zelení s 1,5 procenta hlasů.