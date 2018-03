San Francisco - Vydání údajného ruského hackera Jevgenije Nikulina z Česka do USA vzbudilo zájem amerických médií, která mimo jiné spekulují, zda se Rus nějak zapojí do vyšetřování ruského ovlivňování amerických voleb. Podle zpravodajské agentury McClatchyDC by Nikulinovo vydání mohlo být v této záležitosti průlomové, protože americké orgány by mohly výměnou za dohodu o případném trestu získat informace o kybernetických útocích řízených z Ruska.

McClatchy cituje v této souvislosti bývalého žalobce v kauze Watergate Nicka Akermana, podle něhož o možné důležitosti Nikulina pro americké vyšetřování svědčí zejména to, jak důrazně Rusové bojovali o Nikulinovo vydání do vlasti. "Proč by se starali o nějakého podřadného hackera?... Skutečnost, že Rusové tak tvrdě bojovali, člověka nutí se ptát. Určitě bych čekal, že Muellerův tým s ním bude chtít mluvit," uvedl Akerman.

Tým zvláštního vyšetřovatele FBI Roberta Muellera rozplétá kauzu kolem údajného ruského vlivu na prezidentské volby v USA v roce 2016. Mueller se ve svém pátrání zaměřil i na okolí prezidenta Donalda Trumpa, včetně vedení jeho volebního štábu.

Nikulin je mimo jiné obviněn, že se dopustil hackerského útoku na server sociální sítě Formspring. Právě aktivity na tomto serveru přitom přispěly k ukončení politické kariéry někdejšího demokratického kongresmana Anthonyho Weinera, který si nyní odpykává trest vězení za sexuální elektronickou komunikaci s patnáctiletou dívkou.

Weiner je manželem Humy Abedinové, která je dlouholetou blízkou spolupracovnicí neúspěšné demokratické kandidátky do Bílého domu Hillary Clintonové. Skandál kolem Weinera byl v prezidentské kampani jedním z témat. V rámci vyšetřování jeho případu pak policie objevila v jeho počítači e-maily Hillary Clintonové z doby, kdy byla ministryní zahraničí. Právě skandál s úřední elektronickou poštou posílanou ze soukromé schránky Clintonové hojně využíval v kampani nynější prezident Trump.