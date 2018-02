Pchjongčchang - Čeští sportovci sice na olympijských hrách v Pchjongčchangu nepřekonali rekordní medailovou bilanci z předešlých her v Soči, předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval byl však se ziskem sedmi medailí maximálně spokojený. Dvojnásobnou vítězku Ester Ledeckou navíc označil za jednu z hlavních postav celých her, ne-li úplně největší.

"Myslím si, že je to dokonce přeplněný plán," řekl Kejval v rozhovoru s ČTK. Ještě dva měsíce před začátkem olympiády se totiž obával, že medailí moc nebude. Zdravotní problémy měly Eva Samková, Martina Sáblíková nebo Gabriela Koukalová. Ta nakonec na hry neodcestovala, ale Samková i Sáblíková se dokázaly v Koreji probojovat na stupně vítězů.

"Zpětně si musíme říct, že až na čtvrté místo Martiny v závodu na 3000 metrů se v zásadě podařilo všechno, co jsme si přáli. Z toho pohledu je to vynikající," řekl Kejval. Speciálně vyzdvihl výkony Ledecké, která senzačně ovládla lyžařské super-G a poté potvrdila roli hlavní favoritky v paralelním obřím slalomu na snowboardu.

"Ester patří mezi největší postavy nejen české výpravy, ale celé olympiády," podotkl s tím, že úspěch Ledecké je ale hlavně zásluhou jejího týmu a samotné závodnice. "Jsme rádi, že jsme k tomu mohli přispět. Udělalo to velkou reklamu České republice. Je to důkaz, že sport obecně má obrovskou sílu vytvářet pozitivní image země," uvedl.

Česká výprava byla v Pchjongčchangu rekordně početná, což však podle Kejvala není podstatné. "Číslo jako takové moc neznamená. Potěšilo by mě, kdyby se nám podařilo kvalifikovat nějaký kolektivní sport. U hokejistek jsme byli první pod čarou, v curlingu jsme taky byli kousíček. Kolektivní sporty nám poslední dobou trošku pokulhávají, především u letních sportů. U zimních to ale taky není nic moc," uznal Kejval.

Podstatnější podle něj je, že si v Koreji připsala premiérové starty řada mladých závodníků. "Teď se jednalo především o účast, ale věřím, že na dalších olympiádách zkušenosti zúročí," poznamenal.

Zimní olympijské hry se v Koreji konaly poprvé, organizačně byly podle Kejvala zvládnuté dobře. "Osobně to považuji za jedno z milých překvapení. Nepochyboval jsem, že to budou mít dobře zvládnuté obecně. Korejci mají v nátuře, že jsou systematičtí. Hodně se ale mluvilo o tom, že mají sníženou schopnost improvizace. To si myslím, že neplatilo. I když na začátku přírodní podmínky nebyly jednoduché, tak se s tím vypořádali. Neslyšel jsem žádnou kritiku," uvedl Kejval.

Ocenil, že se nenaplnily ani obavy z malé návštěvnosti olympijských soutěží. "Myslím, že se na Pchjongčchang bude vzpomínat jako na skvělé hry," řekl.