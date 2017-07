Budapešť/Praha - Americká kraulařka Katie Ledecká by měla být největší hvězdou bazénových soutěží na mistrovství světa v plaveckých sportech v Budapešti, které začnou v neděli. Čtyřnásobná olympijská vítězka z Ria před dvěma lety v Kazani ovládla všechny kraulařské tratě od 200 do 1500 metrů. Domácí fanoušci vkládají naděje hlavně do "Železné lady" Katinky Hosszúové. Z Čechů mají největší šance na úspěch Jan Micka, Barbora Závadová a znovuzrozená Simona Baumrtová.

Dvacetiletá Ledecká, jejíž dědeček z otcovy strany byl Čech, může kromě všech kraulařských tratí závodit také ve štafetách. Může se tak vyrovnat krajance Missy Franklinové, která na MS 2013 získala šest zlatých, což je rekord v počtu medailí z jednoho šampionátu mezi ženami. Dvaadvacetiletá Franklinová bude kvůli zranění v Budapešti chybět. Ledecká před dvěma lety vyhrála pět závodů, další čtyři zlaté má z MS 2013.

Maďarští fanoušci budou hodně očekávat od Hosszúové, která na OH v Riu vyhrála obě polohovky a znakařskou stovku a získala stříbro na 200 metrů znak.

S osmadvacetiletou maďarskou hvězdou se utkají aktuálně nejlepší české plavkyně Baumrtová a Závadová. Chomutovská rodačka Baumrtová po nevýrazných sezonách plave letos výborně. V Římě na konci června po čtyřech letech vylepšila český rekord na 50 metrů znak. Vedle znakařských disciplín, na které se specializuje, poplave v Budapešti také polohový závod na 200 metrů.

V něm na domácím šampionátu porazila i Závadovou, jejíž hlavní disciplínou v Budapešti bude dlouhá polohovka. Před dvěma lety v Kazani na ní skončila pátá. Po změnách v přípravě včetně pobytu v Austrálii se ale Závadová k letošnímu MS neupíná, hlavní je pro ni olympiáda v Tokiu.

Mezi muži není po odchodu Michaela Phelpse žádný kandidát na zisk spousty medailí z různých disciplín. Jednou z hvězd šampionátu by mohl být britský prsař Adam Peaty, který bude obhajovat zlato na 50 i 100 metrů. Světový rekordman na obou tratích mívá velký náskok před soupeři, bojuje prakticky jen s časem.

Ve znaku může být k vidění duel dvojnásobného olympijského vítěze Ryana Murphyho z USA s Australanem Mitchem Larkinem, který bude obhajovat dvě zlata z MS 2015.

Uvolněný trůn je na nejkratší trati, kraulařské padesátce. Olympijský vítěz Anthony Ervin se nekvalifikoval z amerického šampionátu. Obhájce světového titulu a stříbrný medailista z Ria Florent Manaudou z Francie si vybírá roční závodní pauzu. Na startu bude bronzový z Ria Nathan Adrian z USA, který je ale v této sezoně silnější na stovce. Nejrychlejší čas letos zatím zaplaval dvaadvacetiletý Brit Ben Proud.

Mezi vytrvalci se bude chtít prosadit Micka, který půl roku trénoval v Itálii s olympijským vítězem na patnáctistovce Gregoriem Paltrinierim a dalším italským medailistou z Ria Gabriellem Dettim. V Riu skončil Micka na nejdelší bazénové trati dvanáctý.

Bazénové soutěže při MS v plaveckých sportech potrvají osm dní. Skončí 30. července. Celkem do nich zasáhne dvanáct českých plavců.