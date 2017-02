Jindřichův Hradec - Hlavní scéna s ježíškem a dohromady asi 30 figurek zatím kvůli opravám zmizelo z betlému Krýzovy jesličky v Jindřichově Hradci. Je zapsán v Guinnessově knize rekordů jako největší lidový mechanický betlém na světě a teď se po půl století začal opravovat. Jde o největší lákadlo Muzea Jindřichohradecka, na které se objednávají zájezdy až z USA. ČTK to řekla etnografka muzea Alexandra Zvonařová.

V havarijním stavu je mechanismus, díky němuž se betlém pohybuje. Tvoří ho stovky drátů, vláken a řemínků. Třeba ruce kováře, který okovává koně, se pohybují trhaně; nepohne se ani muzikant, který měl zvedat trubku do taktu, nebo jiný, jenž otáčel píšťalou.

Video: Mechanický betlém z knihy rekordů se opravuje 31.01.2017, 11:42, autor: vpc/hbv, zdroj: ČTK/Č.Budějovice

"Je to strašlivá změť drátů, může trvat i týden, aby muzikant zase fungoval. Ten starý mechanismus je lidově řečeno vychozený, musel se udržovat v provozu pomocnými prvky. Jsou to různé osičky, ty se prodřely, upadly. Musíme tam dát lepší materiál, ale ctít původní tloušťku a funkci. Zachováme tvář, ale se zmodernizovaným systémem," řekl ČTK konzervátor Luděk Fiala. V muzeu pracuje 30 let a na betlém se chodil dívat už jako kluk. Podle Krýzových modelů vytvořil pro betlém i kopie oveček.

Jesličky vyrobil jindřichohradecký punčochářský mistr Tomáš Krýza (1838 - 1918). Dělal je přes šedesát let až do své smrti. Obsahují 1398 figurek lidí a zvířat, z nichž se 133 pohybuje. Figurky byly původně chlebové, teď jsou z kašírovací hmoty, tvoří ji piliny, mouka, klíh a sádra.

"Část převodů vůbec nefunguje, část kostry, na které betlém stojí, je napadená červotočem, což je dost velký problém - mohl by se pustit i do figurek. Největší problém je u těch, které se hýbou. Mají mechanismus schovaný pod oděvem, často zpřelámaný, je třeba odtržená celá ruka, to vše se musí opravit," řekla Zvonařová.

Jesličky, které se ještě před druhou světovou válkou roztáčely klikou, zažily jen dvě větší rekonstrukce - v roce 1935 a před 50 lety, kdy se nastěhovaly do muzea. Při generální opravě, která potrvá dva až tři roky, se teď musí vše sundat, nafotit, změřit, udělat nákres v milimetrech.

Betlém, který se při prohlídkách uvádí do chodu obvykle v půl a celou hodinu, bude opravovat pět lidí. Návštěvníci o něj ale nepřijdou, protože se restauruje po částech a vždy 80 procent díla bude pohyblivých. Do muzea přijde ročně asi 70.000 lidí, i z USA a Austrálie.

Krýzu fascinoval betlém od dětství. "Když mu bylo asi devět, šel ke strýci, který měl hezký betlém na městské věži, a Krýza řekl, že takový chce také. Dělal ho od 18 let. Měl malinkatý domeček, skládal ho do polic na stěnách. Vášeň, která pohltila celý jeho život," řekla Zvonařová. Dobu, kdy Krýza jesličky tvořil, připomíná v místnosti vitrína u dveří. Je v ní i nožík, který zhotovil a s nímž betlém vyráběl.