Praha - Účast na olympijském turnaji v Pchjongčchangu vypadá na happy end v příběhu hokejisty Milana Gulaše. Dvaatřicetiletý útočník Plzně přišel z různých důvodů už pětkrát o možnost zahrát si na mistrovství světa. O to větší byla jeho radost, když našel své jméno v nominaci kouče Josefa Jandače.

"Do poslední chvíle jsem nevěděl, jak to bude. Koukal jsem doma s rodinou na televizi a i když jsem samozřejmě v koutku duše věřil, že by to mohlo vyjít, bylo to pro mě obrovské překvapení a jeden z nezapomenutelných zážitků," řekl ČTK Gulaš.

"Jsem moc rád, že to vyšlo. A strašně moc se těším, že si na olympiádě budu moct zahrát. Můj první velký turnaj a hned olympiáda. Mám také nějaký věk, takže těch příležitostí už nemusí být moc. A v mém věku je to také do jisté míry zadostiučinění. O to větší mám radost. Navíc si myslím, že máme super mančaft a můžeme na olympiádě něco dokázat," dodal Gulaš.

Přestože už zažil zklamání v několika dávkách, pochybnosti o tom, co se mu do cesty postaví tentokrát, si nepřipouští. "Když jsem vypadl z týmu, bylo to zklamání hlavně na začátku, pak to člověk hodí za hlavu. Každý turnaj, co mi to nevyšlo, mě posílil. A snažil jsem se o to víc se do týmu dostat zase další rok. Myslím, že mi to v určitém ohledu pomohlo," míní.

Velmi příjemně mu mohla znít slova trenéra Jandače, že v jeho případě realizační tým prakticky neměl co řešit a nezvažoval, že by Gulaše ze seznamu uchazečů vyškrtl.

"Když se potvrdilo, že nebudou moct jet kluci z NHL, ta šance tam byla. A náznaky byly postupně větší a větší. Ten poslední týden čtrnáct dnů to bylo včetně náporu médií opravdu enormní. I když jsem se snažil to eliminovat, není jednoduché vyhnat to z hlavy. Jsem v tomhle ohledu rád, že je nominace už za námi," připustil Gulaš.

"Abych řekl pravdu, včera jsem se tím hodně zabýval. Pořád mi to po oznámení nominace šrotovalo v hlavě, byl jsem v euforii. Dnes jsme měli volno, ale zítra už zase čeká trénink a v pátek zápas s Třincem. A já chci být co nejprospěšnější týmu," uvedl Gulaš s tím, že teď bude muset potlačit natěšení na turnaj.

"Může se za ten měsíc stát ještě plno věcí, nejde na to myslet, to je prostě osud. I když se strašně moc těším, asi nejlepší teď je úplně to vymazat z hlavy, připravovat se zápas za zápasem a ono to pak i rychleji uteče," prohlásil nejproduktivnější hráč extraligy.

K nominaci si mohl pogratulovat se spoluhráčem z plzeňského útoku Tomášem Mertlem. "Předtím jsme to spolu neprobírali, vážně vůbec. Vyšlo to takhle a já jsem rád i za něho, protože je to poctivý kluk, který nic neošidí. Jestli nás kouč nechá spolu, doufám, že si tam přeneseme tu pohodu z Plzně. S Mertlíkem si hodně vyhovíme a víme, co od sebe očekávat. Jsme v Plzni oba strašně spokojení. I Martin Straka také hned napsal zprávu a gratuloval k nominaci," uvedl Gulaš.

Dost možná mu k ní pomohlo i rozhodnutí z léta, kdy zvažoval, zda zůstat ve Švédsku. Po třech a půl letech spolehlivých služeb v dresu Färjestadu o něho byl zájem. S ohledem na rodinu a druhý přírůstek ale zvolil návrat domů.

"Už jsem nechtěl tahat rodinu po světě. Než jsem šel ven, zažil jsem v Plzni skvělou sezonu, kterou pak kluci zakončili titulem. Byla to super sezona, v klubu je perfektní takový ten vnitřní duch a já se tam cítím naprosto skvěle. Takže bylo jasné, že při návratu domů půjdu jedině tam," řekl Gulaš, který vede kanadské bodování s 52 body za 19 gólů a 33 asistencí ze 40 zápasů.