Praha - Jeden z nejslavnějších světových kytaristů a skladatel John McLaughlin dnes v zaplněném pražském Foru Karlín se svou skupinou The 4th Dimension nabídl jazzové improvizace i rockové rytmy. Muzikant, který se stylově pohybuje od klasického jazzu, jazzrocku až po indickou či klasickou západní hudbu, vystoupil v metropoli po devíti letech. Držitel několika cen Grammy zahrál skladby ze svých projektů i z období působení v kapele The Mahavishnu Orchestra.

Šedovlasý pětasedmdesátiletý hudební samouk, který vyniká ve hře na akustickou i elektrickou kytaru, koncert zahájil představením své doprovodné skupiny. S ní pravidelně koncertuje od roku 2007. Její sestavu v současnosti tvoří kamerunský baskytarista Étienne M´Bappé, indický bubeník Ranjit Barot a britský klávesista a bubeník Gary Husband, na jehož účet McLaughlin zažertoval na téma brexitu.

Během následujícího vystoupení dostal v dlouhých kompozicích prostor každý nástroj. Obecenstvo virtuózní sóla odměňovalo uznalým potleskem. "Nikdy nevíte, co bude zítra. Proto hrajeme každý koncert tak, jako by to mělo být naposledy," uvedl McLaughlin.

Ve skladbě Love and Understanding se v roli zpěváků představili klávesista Husband a bubeník Barot, který ještě stačil řešit občasné technické problémy s bubny. Jednu ze skladeb v latinském rytmu McLaughlin věnoval zesnulému kytaristovi Pacovi de Lucíovi, s nímž v roce 1996 natočil album, na kterém hraje ještě Al Di Meola.

Britský hudebník McLaughlin během své bohaté hudební kariéry nahrával například s Milesem Davisem, Carlosem Santanou, Waynem Shorterem, Tony Williamsem, Stingem, Jeffem Beckem či Jimi Hendrixem. Na svém kontě má řadu alb, ať už s vlastními projekty či jako hostující kytarista. V 70. letech se jako další západní muzikant stal žákem indického guru Sri Chinmoye a přijal jméno Mahavishnu. V roce 2006 zahrál v zaplněné Smetanově síni Obecního domu v Praze společně s indickými muzikanty z kapely Shakti. Naposledy v Česku vystoupil o dva roky později ve vyprodané Lucerně.