Orlando (USA) - Golfista Rory McIlroy vyhrál díky výbornému výkonu v posledním kole turnaj Arnold Palmer Invitational v Orlandu a oslavil první vítězství na okruhu PGA Tour po 18 měsících. Bývalý první hráč světového žebříčku porazil o tři rány Američana Brysona DeChambeaua, třetí byl Justin Rose z Anglie.

Další vydařené vystoupení má za sebou někdejší světová jednička Tiger Woods. Vítěz čtrnácti majorů, jenž se letos vrací po čtvrté operaci zad, se v závěru posunul na páté místo a navázal na druhou příčku z Palm Harbor z minulého týdne.

"Je skvělé, že to konečně zase všechno klaplo," pochvaloval si severoirský šampion, jenž na posledních šesti jamkách zahrál pětkrát birdie a finálové kolo na hřišti s parem 72 obešel na 64 ran. Naposledy se ze zisku trofeje radoval v září 2016 v Atlantě.

Na hřišti se ale musel podělit o ovace fanoušků s domácí hvězdou Woodsem. "Začíná to do sebe zapadat. Na greenu to bylo zase o něco veselejší. Trefoval jsem míčky o něco lépe než minule," pochvaloval si dvaačtyřicetiletý Američan zlepšující se formu před Masters v Augustě.

Golfový turnaj Arnold Palmer Invitational série PGA Tour v Orlandu (dotace 8,9 milionu dolarů, par 72):

1. McIlroy (Sev. Ir.) 270 (69+70+67+64), 2. DeChambeau (USA) 273 (67+66+72+68), 3. Rose (Angl.) 274 (69+71+67+67), 4. Stenson (Švéd.) 275 (64+69+71+71), 5. Woods 278 (68+72+69+69) a Moore (oba USA) 278 (71+67+69+71).