Paříž - Talentovaný útočník Kylian Mbappé odchází z Monaka do Paris St. Germain, kde bude do konce sezony hostovat. Poté by měl osmnáctiletý fotbalista do pařížského klubu přestoupit a podepsat s ním smlouvu na pět let. Přestupní částka by podle médií měla činit 180 milionů eur (4,7 miliardy korun).

Mbappé by se tak stal druhým nejdražším fotbalistou světa po Neymarovi. Za brazilského útočníka Paris St. Germain nedávno zaplatil Barceloně astronomických 222 milionů eur. Třetí je záložník Paul Pogba, za kterého Juventus od Manchesteru United dostal 105 milionů, za stejnou částku v minulém týdnu přestoupil Francouz Ousmane Dembélé z Dortmundu do Barcelony.

Za Monako Mbappé odehrál 60 soutěžních zápasů a dal 27 branek. Na kontě má také čtyři starty za národní tým.

Mbappé se stal dalším hráčem, který po zisku titulu opouští Monako. Z knížecího klubu už odešli záložník Bernardo Silva s obráncem Benjaminem Mendym do Manchesteru City, útočník Valére Germain zamířil do Marseille a záložník Tiémoué Bakayoko do Chelsea.