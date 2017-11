Helsinky - Hokejový brankář Marek Mazanec se připravuje na premiéru v brance národního týmu. Velká chvíle šestadvacetiletého píseckého rodáka se zkušenostmi z NHL, kde oblékal dres Nashvillu, přijde v pátek. Výběr kouče Josefa Jandače vyzve v Helsinkách v rámci turnaje Karjala Švýcarsko.

"Většinou nervózní nebývám, ale přece jen to bude premiéra, první zápas za reprezentaci v kariéře, takže určitá nervozita tam je. Asi to bude, jak jsem to míval kdysi - do první střely budu nervózní, ale když ji chytnu, bude to dobré," řekl Mazanec v rozhovoru s novináři.

Chytat v reprezentačním dresu pro něho bude významným okamžikem kariéry, ale rázně odmítá, že by ho vystoupení za národní tým mělo změnit. "Je to určitě splněný sen, jeden z hokejových cílů, které jsem měl, ale tím to nemůže skončit, že jsem se podíval na jednu reprezentační akci," prohlásil důrazně Mazanec.

Od trenéra gólmanů Petra Jaroše se definitivu svého startu dozvěděl ve středu v Örebru po prohraném duelu se Švédy. "Říkal mi, že je plán, že bych měl naskočit proti Švýcarům. A včera po utkání už mi to potvrdil. Očekávání? Hlavně chceme vyhrát. Se Švédama se to nepovedlo, tak teď máme šanci na nápravu," přál si Mazanec příznivější výsledek.

Ke Švýcarům má ale respekt. "Respekt k soupeři tam musí být vždycky, ať je to druhá liga za Klatovy nebo zápas za národní tým. Tak to v hokeji má být," prohlásil Mazanec. Moc si přeje, aby jeho debut byl vítězný. "Ať je to třeba 9:8, ale ať se vyhraje. Když za stavu 8:8 chytím 'gólovku' a pak se vyhraje, můžeme být spokojení všichni," pousmál se Mazanec.

Nebýt v zámoří, dočkal by se patrně už o něco dříve. "Vždy je to o aktuální formě toho gólmana, jak moc je vytěžovaný. Já byl v Americe vytěžovaný až až, ale ta možnost odejít a prosadit se za nároďák tam nebyla. Teď tu šanci zaplaťpánbůh mám," pochvaloval si Mazanec.

Díky ní může přijít na jiné myšlenky. Působení s bratislavským Slovanem v Kontinentální lize příliš prostoru k radosti a pohodě neskýtá. "Belasí" patří k nejhorším týmům soutěže a v polovině základní části ztrácejí na play off propastných 14 bodů. K tomu všemu občas prosáknou ven jejich finanční potíže.

"Člověk tady rozhodně přijde na jiné myšlenky, než má ve Slovanu. Je super vidět tady ty kluky, je tu navíc spousta Plzeňáků, asi po osmi letech jsem zase v brankářské dvojici s Pavlem Francouzem. Všichni vypráví zážitky z klubu, je to fajn," podotkl Mazanec. "Já kluky svými zážitky z klubu docela bavím," připustil, aniž by však prozradil více.

Ve Slovanu je navíc na české posily velký tlak. "Je to slovenský tým a slovenští fanoušci by tam nejradši viděli jen slovenské hráče. My jsme braní za hráče, kteří tomu týmu mají pomoct a táhnout ho, ale ať to beru zleva zprava, zatím to nikomu nejde podle představ," netajil Mazanec.

Zástupci slovenského hokeje i podle jeho názoru v KHL uškodilo, že tým skládal za pochodu. "Byl to trošku problém, ze začátku bylo vidět, že jsme se prvních deset zápasů hledali. Optimální nebylo ani to, že jsem se k týmu přidal týden před ligou a ani brankářská situace tam nebyla vyřešená," připomněl Mazanec.

Tým se navíc skládá neustále. "Někdo odejde, jiný hráč přijde, je to tam specifické. Já se ale snažím dělat si svou práci, na kterou si mě tam vzali. Co si dělají ostatní okolo, o to se nezajímám," dodal Mazanec.