New York - Český hokejový brankář Marek Mazanec se stal po odchodu ze Slovanu Bratislava hráčem New York Rangers. Podpis kontraktu oficiálně potvrdil web slavného klubu NHL. Vedení Rangers ale již v úterý zařadilo Mazance na listinu volných hráčů, aby jej mohlo poslat na farmu do Hartfordu. Bylo tedy zřejmé, že klub s volným hráčem uzavřel smlouvu již o něco dříve.

Mazanec byl skutečně odeslán na farmu do AHL, kde by měl působit a čekat na šanci za jedničkou Rangers Henrikem Lundqvistem a krajanem Ondřejem Pavelcem. Podle pravidel ho musí klub poté, co hráč působil po startu NHL mimo Severní Ameriku, nejdříve nabídnout ostatním týmům.

Mazanec se do vyřešení celé situace a vízových povinností připravoval s extraligovou Plzní. "Slovan by mě také nechal, ale odjížděli na dlouhý trip. Proto jsem se ozval Plzni a jako vždy mi vyšla vstříc, jsem za to moc rád," řekl Mazanec v rozhovoru pro iDNES.cz.

Těší se na další boj o NHL. "Je to skvělá šance. Zase budu chytat v Americe, zase to bude nejdříve na farmě a zase si snad řeknu o příležitost chytat v NHL. Bylo by to pěkné, stát se může všechno. Když jsem přišel do Ameriky, po pěti zápasech jsem z farmy frčel do NHL. Tam je to hned. Někdo se zraní a pak už je to fofr," doplnil.

V zámoří už Mazanec chytal od roku 2013 až do letoška. Odchovanec Písku odešel po zisku titulu s Plzní do Nashvillu, který jej draftoval v roce v šestém kole jako celkově 179. hráče v pořadí. V dresu Predators odchytal v NHL 31 utkání s průměrem 2,98 obdržené branky na zápas, s úspěšností 89,5 procenta a dvakrát udržel čisté konto.

Celkem 25 startů si připsal v první sezoně v NHL, v dalších třech se dočkal jen šesti utkání a jinak působil na farmě v Milwaukee. V AHL má na kontě v základní části 165 utkání a dalších sedm v play off.

Letos v červenci se sice nejdříve dohodl na nové roční dvoucestné smlouvě s Nashvillem, ale nakonec se do kádru letošního finalisty Stanleyova poháru nevrátil a v polovině srpna zamířil do Slovanu Bratislava.

V KHL odchytal 23 utkání s průměrem 3,40 branky na zápas a s úspěšností 89,9 procenta. V listopadu si na turnaji Karjala odbyl reprezentační premiéru, chytal v Helsinkách proti Švýcarsku (3:2) a Rusku (2:5). Místo boje o olympijské hry v Pchjongčchangu, kde nemohou startovat hráči se smlouvou v NHL, nyní zvolil návrat do zámoří.