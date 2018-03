Brusel - Britská premiérka Theresa Mayová dnes přivítala, že prezidenti a premiéři ostatních členských zemí Evropské unie souhlasili s britským názorem, že za nedávný útok na bývalého dvojitého agenta Sergeje Skripala a jeho dceru v jihoanglickém Salisbury je velmi pravděpodobně zodpovědné Rusko. Nizozemská premiér Mark Rutte potvrdil, že lídři evropské osmadvacítky se dohodli, že povolají z Moskvy na konzultace unijního velvyslance, což je v diplomatické praxi vnímáno jako forma protestu.

Mayová po konci jednání přivítala, že zbylé státy evropské osmadvacítky souhlasily s britským názorem, že za otrávením Sergeje a Julije Skripalových nervově paralytickou látkou novičok je "s nejvyšší pravděpodobností" zodpovědné Rusko. "Neexistuje žádné jiné věrohodné vysvětlení," uvedla předsedkyně britské vlády. Hrozba, kterou Rusko představuje, je podle ní hrozbou pro hodnoty, které země Evropské unie sdílejí.

Nizozemská premiér Mark Rutte uvedl, že kvůli Skripalově kauze unie povolává do Bruselu ke konzultacím svého velvyslance v Rusku. Zároveň zdůraznil, že se jedná o "opatření", nikoli o "sankci". Podle agentury Reuters by měl být velvyslanec Markus Ederer do Bruselu povolán na dobu jednoho měsíce.

"Jsme rozhodnuti případně jednotně reagovat i pomocí dalších opatřeních," komentovala Skripalovu kauzu německá kancléřka Angela Merkelová.