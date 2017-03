Londýn - Britská premiérka Theresa Mayová dnes v parlamentu potvrdila, že vláda počítá se spuštěním procesu odchodu Británie z Evropské unie na konci března. Dodala, že zákon, který vládě umožní takzvaný brexit zahájit a který v pondělí podpořily obě komory parlamentu, podepíše královna v nadcházejících dnech. Pondělní schválení zákona v parlamentu bylo podle ní "určujícím momentem pro celou zemi".

Mayová také řekla, že parlament uvědomí, až oficiálně aktivuje článek 50 lisabonské smlouvy o fungování unie, čímž začnou rozhovory mezi Londýnem a Bruselem o podmínkách rozluky.

Vůdce opozičních labouristů Jeremy Corbyn vzápětí vládu obvinil, že je "samolibá", uvedl zpravodajský server BBC. Corbyn řekl, že pokud Británie udělá špatné rozhodnutí, bude za to po mnoho dalších let platit. Parlament by podle něj měl mít právo vyslovit se ke konečné dohodě, kterou Británie s unií uzavře. Mayovou také vyzval, aby se zasadila za práva občanů unie po brexitu.

Mayová je připravena spolupracovat při brexitu se Skotskem

Premiérka Theresa Mayová je odhodlaná zabývat se plánovaným odchodem Británie z Evropské unie spolu se skotskou vládou. Oznámil to dnes mluvčí britské premiérky. Stalo se tak den poté, co skotská první ministryně Nicola Sturgeonová vyzvala k uspořádání nového referenda o nezávislosti Skotska. Sturgeonová mimo jiné Londýnu vyčetla, že při chystaném odchodu Británie z EU odmítl brát ohled na požadavky Skotska.

"Jasně jsme se zavázali, že skotskou vládu zapojíme do tohoto procesu, a tento závazek platí," řekl podle agentury Reuters novinářům mluvčí Mayové, která v tu dobu seznamovala v parlamentu zákonodárce s průběhem a výsledky summitu EU z minulého týdne. Poslancům potvrdila, že takzavný brexit vyhlásí koncem tohoto měsíce. Zároveň řekla, že se nezúčastní unijního summitu, který bude 25. března v italské metropoli věnován 60. výročí podpisu římských smluv. Ty jsou považovány za počátek evropského integračního projektu.

Podle listu Financial Times a dalších britských médií se objevily spekulace, že Mayová chtěla oznámit zahájení brexitu dnes, ale odložila to na konec měsíce kvůli pondělnímu prohlášení Sturgeonové o novém referendu o nezávislosti Skotska na konci roku 2018, případně začátkem roku 2019. Tedy v době vrcholícího vyjednávání brexitu. Úřad Mayové ale tyto spekulace popřel.

Zatímco v loňském referendu o brexitu se pro odchod z unie vyjádřilo 52 procent Britů, zhruba 62 procent Skotů bylo pro další členství v evropském bloku. Skotsko nyní kromě jiného požaduje právo udržet si s EU volný trh, ze kterého chce Mayová Británii odvést.

Konečné rozhodnutí, zda Skotsko může uspořádat druhé referendum, přísluší vládě a parlamentu v Londýně, v němž má Mayová většinu. Podle některých expertů si ale britská premiérka nejspíš nebude moci dovolit případnou oficiální žádost Skotska odmítnout. Hrozila by totiž ústavní krize a posílení separatistických tendencí ve Skotsku. Může ale odmítnout termín, který si přeje Sturgeonová, a odložit konání referenda na klidnější dobu po ukončení vyjednávání brexitu a uzavření dohody s EU.

Že se referendum nebude konat během výstupových rozhovorů, listu The Times sdělil nejmenovaný zdroj z britské vlády. "Premiérka řekla, že by to (požadavek Skotska) znamenalo hlasování v době, kdy bude dojednávat podmínky brexitu, proto si myslím, že to může být jasně chápáno jako vzkaz, že takové načasování je zcela nepřijatelné," citoval deník nejmenovaného činitele. "Bylo by nezodpovědné s tím souhlasit a my souhlasit nebudeme," dodal k záměrům Skotska.

Mluvčí Mayové také řekl, že premiérka dnes upozornila příslušné ministry, že odchod z EU je sice velká záležitost, ale že musejí současně v Británii prosazovat nezbytné ekonomické a sociální reformy.