Londýn - Britská premiérka Theresa Mayová označila za vysoce pravděpodobné, že za otrávení agenta Sergeje Skripala a jeho dcery v anglickém Salisbury je zodpovědné Rusko. Ruského velvyslance v Londýně vyzvala, aby podal vysvětlení, jak se nervová látka dostala do Británie. Pokud Moskva případ do středy věrohodně nevysvětlí, bude to Londýn považovat podle ní za "nezákonné užití síly" na svém území. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí slova Mayové označila za pohádku a politickou kampaň. Prezident Vladimir Putin už dříve vyzval, aby Británie nejdřív zjistila, co se přesně stalo, a pak teprve o tom s Ruskem hovořila.

Skripal a jeho dcera Julija byli podle britské premiérky otráveni nervovou látkou Novičok, kterou v minulosti Moskva vyvinula. Proto se vláda domnívá, že je "vysoce pravděpodobné", že Rusko je za čin zodpovědné. Zodpovědné je přitom podle ní buď přímo za otrávení Skripala a jeho dcery a nebo za to, že dovolilo, aby se nervová látka dostala do rukou jiných.

Mayová poslance britského parlamentu o vývoji v případu informovala po dnešním zasedání Národní bezpečnostní rady. Zdůraznila mimo jiné, že Británie je připravena proti Rusku přijmout potřebná opatření. "Nemůžeme se vrátit k běžné agendě ve vztazích s Ruskem," uvedla Mayová. Zároveň ale upozornila, že je nezbytné dodržet správný postup a nechat se vést důkazy.

Ruského velvyslance v Londýně Mayová vyzvala, aby podal vysvětlení k nervové látce použité při činu, kterou Sovětský svaz vyvinul na konci éry studené války. Pokud Moskva nepodá do středy věrohodné vysvětlení, bude Londýn čin považovat za "nezákonné užití síly ruským státem proti Spojenému království". "Nebudeme tolerovat takový bezostyšný pokus o vraždu nevinných civilistů na naší půdě," řekla premiérka.

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová v reakci na projev Mayové uvedla, že šlo o pohádku a cirkusové představení. "Tohle byl cirkus v britském parlamentu," řekla mluvčí. "Závěr je očividný. Je to další informační a politická kampaň založená na provokacích," dodala.

Zacharovová poté Londýnu vzkázala, že místo vymýšlení nových pohádek by bylo dobré vysvětlil řadu předchozích podivných úmrtí, která se na území Británie stala. Jako případ zmínila otravu někdejšího ruského agenta Alexandra Litviněnka, nevyjasněnou smrt jednoho z nejbohatších ruských podnikatelů Borise Berezovského či předpokládanou otravu ruského podnikatele Alexandra Perepiličného.

Už před projevem Mayové ruský prezident Vladimir Putin Londýn vyzval, aby nejprve zjistil, co se přesně stalo, a pak teprve s Ruskem hovořil. "Nejprve se dostaňte k jádru věci, pak o tom budeme diskutovat," řekl.

Hlavní ruská média naznačují, že za útok je zodpovědná Británie. Komentátor ruské státní televize Dmitrij Kiseljov v neděli ve svém pořadu řekl, že jediným, kdo z útoku může těžit, jsou Britové. Motivem Londýna podle něj bylo "jednoduše přiživit (britskou) rusofobii". Kiseljovovy výroky jsou obecně považovány za hlas Kremlu, podotkla agentura AP.

Šestašedesátiletého Skripala a jeho třiatřicetiletou dceru Juliji našli kolemjdoucí v bezvědomí v neděli 4. března v centru jihoanglického města Salisbury. Od té doby jsou oba ve vážném stavu v nemocnici. Případem se zabývá přes 200 policistů z protiteroristické jednotky a v Salisbury operují také jednotky chemických specialistů. Dvojice otrávených je v kritickém, ale stabilizovaném stavu. Celkem muselo být ošetřeno 21 lidí včetně jednoho policisty. Podle Mayové je policista při vědomí.