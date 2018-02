Peking/Londýn - Během následujících sedmi týdnů se chce Theresa Mayová s Evropskou unií dohodnout na podobě přechodného období po takzvaném brexitu. Britská premiérka to dnes uvedla v rozhovoru poskytnutém zpravodajské stanici BBC. Spojené království by mělo EU opustit 29. března příštího roku. Unie v pondělí oznámila, že Londýnu nabídne, aby přechodné období trvalo dalších 21 měsíců, tedy do konce roku 2020.

"Za sedm týdnů budeme mít dohodu s Evropskou unií," uvedla Mayová v rozhovoru s odkazem na jednání o přechodném období, které Britové označují jako období "implementační". Podle agentury Reuters se britská premiérka svým dnešním výrokem snažila zmírnit obavy, že dojednání dohody o přechodném období by mohlo zabrat mnohem více času.

V pondělí Evropská unie oznámila, že nabídne Londýnu, aby po britském odchodu z bloku na konci března 2019 ještě do konce následujícího roku trvalo přechodné období. Během něj by v Británii nadále platilo unijní právo, včetně nově přijatých pravidel a jurisdikce evropského soudu. Británie ale jako stát mimo EU by již neměla mít zastoupení v unijních institucích a v unijním rozhodovacím procesu.

Mluvčí britské vlády v pondělí v reakci na oznámení EU upozornil, že Londýn se s Bruselem "ve více než jednom bodě" chystané dohody o přechodném období neshoduje. Ve čtvrtek premiérka Mayová uvedla, že občané EU, kteří do Británie přicestují v přechodném období po vystoupení země ze společenství, nezískají stejná pobytová a jiná práva jako ti, kteří do země přesídlili před takzvaným brexitem.

Poměrně tvrdé podmínky přechodného období v Británii vzbuzují emoce, především mezi zastánci takzvaného "tvrdého brexitu", tedy plného oddělení od unijních struktur. Jeho příznivci se obávají, že země se po opuštění bloku stane vazalem EU.

Britská premiérka v dnešním rozhovoru s BBC také uvedla, že by chtěla vyjednat s unií takovou dohodu o volném obchodu, která by její zemi umožňovala uzavřít obchodní dohody i s jinými státy. Zopakovala rovněž, že nehodlá opustit svou funkci předsedkyně vlády, jak si přejí někteří její kritici.