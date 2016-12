Londýn - Británie musí vytvořit s Evropskou unií zcela nový vztah, nikoli se jen snažit zachovat některé části svého současného vztahu. Uvedla to dnes britská premiérka Theresa Mayová při jednání s britskými zákonodárci o brexitu, tedy odchodu země z unie.

"Nejde o to kopírovat části vztahu, jde o to říct, co je náš nový vztah," řekla podle agentury Reuters bez dalšího upřesnění premiérka v diskusi s poslanci.

Slíbila, že svůj přístup k brexitu brzy veřejně upřesní. Zvlášť se očekává její stanovisko k unijnímu jednotnému trhu, v němž Londýn chce zůstat. EU to ale podmiňuje zachováním i volného pohybu svých občanů do Británie, což Londýn odmítá.

Mayová dále nevyloučila, že její vláda či britské podniky budou potřebovat po uzavření dohody s EU nějaké přechodné období k zapracování podmínek nového vztahu. S touto myšlenkou, proti které se staví někteří představitelé vládních konzervativců, přišel minulý týden ministr financí Philip Hammond.

Premiérka oznámila, že začátkem nadcházejícího roku vystoupí s projevem, v němž více upřesní přístup vlády. Je přesvědčená, že brexit je příležitostí k tomu, aby se Británie stala "skutečně globální" zemí, která bude spolupracovat a obchodovat se zeměmi po celém světě. Ujistila zákonodárce, že chce co nejvýhodnější dohodu a že od svých stanovisek nebude ustupovat.

Také EU se připravuje na vyjednávání brexitu, které chce Mayová spustit s odvoláním na Lisabonskou smlouvu EU nejpozději koncem března a vést maximálně 24 měsíců. Summit EU minulý týden potvrdil, že Británie bude muset v případě zájmu o přístup na unijní jednotný trh respektovat čtyři s ním spojené svobody, včetně volného pohybu osob. A také to, že do britského oznámení o zahájení brexitu podle článku 50 Lisabonské smlouvy EU s Brity jednat nebude.