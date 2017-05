Manchester - Britská premiérka Theresa Mayová hodlá při dnešním setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem na summitu NATO v Bruselu protestovat proti úniku citlivých informací o pondělním teroristickém útoku v Manchesteru do amerických médií. Napsal to britský deník The Guardian. Server BBC News dnes informoval, že britská policie přestala kvůli únikům sdílet s americkými bezpečnostními složkami informace o atentátu.

Britské a americké bezpečnostní orgány si v rámci dlouhodobé úzké spolupráce vyměňují data. Podle britských médií ale právě z amerických tajných služeb unikly do médií některé klíčové informace, které měly kvůli vyšetřování zůstat veřejnosti utajeny. Šlo například o fotografie částí důmyslné bomby z místa činu, které přinesl americký deník The New York Times. Do amerického tisku také v úterý uniklo jméno atentátníka.

Televize Sky News s odvoláním na své zdroje uvedla, že britská vláda i protiteroristické úřady kvůli sérii úniků "zuří". Vysoce postavený vládní zdroj ve vyjádření pro The Guardian úniky označil za "nepřijatelné" a stresující pro oběti a jejich rodiny.

Úniky kritizovala také britská policie. "Když je narušena důvěra, ohrožuje to vzájemné vztahy, naše vyšetřování i důvěru obětí, jejich rodin a svědků," uvedl mluvčí protiteroristické jednotky. Napáchaná škoda je podle něj velká, neboť zveřejněny byly možné důkazy důležité pro vyšetřování atentátu, který si vyžádal 22 obětí, včetně dětí a teenagerů.

Úniky pranýřoval i starosta Manchesteru Andy Burnham. Na twitteru uvedl, že si na ně stěžoval u amerického velvyslance. "Byl jsem ujištěn, že to skončí. Neskončilo. Je to arogantní, špatné a neuctivé".