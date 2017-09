Washington - Spojené státy vyšlou do Afghánistánu 3000 vojáků; většina z nich už je na cestě nebo se na ni chystá. Ve Washingtonu to dnes sdělil novinářům ministr obrany Jim Mattis. Rozkaz k vyslání příslušníků ozbrojených sil do Afghánistánu podepsal ministr už koncem srpna, nebylo ale jasné, o kolik vojáků jde.

Spojené státy měly dosud v Afghánistánu asi 11.000 mužů a žen ve zbrani, v době vrcholného nasazení v roce 2011 jich tam bylo na 100.000. Afghánské armádě v tažení proti islamistům z hnutí Taliban pomáhá kromě vojáků USA dalších 5000 vojáků ze zemí NATO, včetně českých.

Mattis se rovněž novinářům svěřil se strategickými úvahami o napětí na Korejském poloostrově. Podle agentury Reuters naznačil, že existují vojenské plány na řešení krize, které by jihokorejskou metropoli Soul ušetřily brutálního protiútoku z KLDR. Na přímý dotaz, zda nějaké takové plány existují, Mattis odpověděl: "Ano, jsou. Ale o detailech mluvit nebudu."

Americký ministr zároveň novináře ujistil, že věří v účinnost diplomacie a sankcí při nátlaku na Pchjongjang, který americké spojence v regionu ohrožuje jadernými a raketovými testy.