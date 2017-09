Washington - Americký ministr obrany James Mattis dnes řekl, že podepsal příkaz ke zvýšení počtu amerických vojáků v Afghánistánu. Informovala o tom agentura Reuters. Mattis ale nespecifikoval, o kolik vojáků půjde. Spojené státy mají nyní v Afghánistánu asi 11.000 mužů a žen ve zbrani, před nedávnem americká média spekulovala, že Washington by mohl do této asijské země poslat až 4000 dalších vojáků.

"Ano, podepsal jsem příkazy, ale zatím to není kompletní. Jinými slovy: podepsal jsem některé z příkazů pro jednotky, které tam půjdou, ale zatím ještě upřesňujeme, které to budou," řekl dnes Mattis novinářům, aniž by řekl konkrétní číselný údaj.

O posílení amerických vojenských jednotek v Afghánistánu hovořil už minulý týden v projevu prezident USA Donald Trump. Řekl mimo jiné, že zájmem Spojených států ve vztahu k Afghánistánu i k Pákistánu je především zajistit, aby se tyto země nestaly útočištěm pro teroristy ohrožující USA.

Americká média před Trumpovým projevem spekulovala, že by mohlo jít až o 4000 vojáků. V současnosti mají USA v Afghánistánu asi 11.000 vojáků, v době vrcholného nasazení v roce 2011 jich tam bylo na 100.000.

Vojenskou intervenci v Afghánistánu zahájil v říjnu 2001 prezident George Bush mladší v reakci na teroristické útoky na USA z 11. září 2001. Koalice vedená Spojenými státy svrhla vládu radikálního hnutí Taliban, které poskytovalo útočiště teroristům ze sítě Al-Káida.

V současné době afghánské armádě v tažení proti islamistům z hnutí Taliban pomáhá kromě vojáků USA dalších 5000 vojáků ze zemí NATO, včetně českých.