Washington - Vysloužilý generál námořnictva James Mattis se stal prvním potvrzeným členem vlády amerického prezidenta Trumpa. Do funkce ministra obrany ho dnes výraznou většinou hlasů schválil Senát, informovala agentura Reuters.

Trump dnes podepsal zákon schválený tento týden oběma komorami Kongresu, který Mattisovi umožní usednout do křesla šéfa Pentagonu, ačkoli pro výkon politické funkce nesplňuje zákonný požadavek, podle něhož by měl být mimo aktivní vojenskou službu minimálně sedm let.

Mattis působil v řadách amerických ozbrojených sil do roku 2013.