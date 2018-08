Příbram - Fotbalista Jan Matoušek využil hned první příležitost k tomu, aby ukázal, proč za něj Slavia ve středu zaplatila údajně 40 milionů korun, což je historicky nejvyšší transferová částka mezi českými kluby. V Příbrami, kde ještě zůstal na hostování, zařídil výhru 4:0 nad Duklou gólem a dvěma asistencemi a s bilancí 3+2 je spolu s teplickým Davidem Vaněčkem nejproduktivnějším hráčem ligy.

Dvacetiletému příbramskému odchovanci stačily tři zápasy v nejvyšší soutěži, aby se stal nejžádanějším hráčem v lize. Přetahovanou o něj nakonec vyhrála Slavia a Matoušek připustil, že se mu středečním podpisem smlouvy ulevilo, protože neustále spekulace ohledně jeho budoucnosti mu narušovaly koncentraci.

"Neustále se něco psalo, co ani nebyla pravda. Chtěl jsem to mít co nejdříve vyřešené, protože ty poslední dva týdny byly opravdu těžké," připustil Matoušek v rozhovoru s novináři. "Náročný týden to byl hlavně po psychické stránce. Ale jsem rád, že se vše vyřešilo tak rychle a mohl jsem se pak už plně soustředit na dnešní zápas," dodal.

Přestup se Slavií řešili zejména hráčův agent Martin Hrdlička spolu s prezidentem Příbrami Jaroslavem Starkou. "Snažili se mě od všeho oprostit. Jen jsem ve středu přijel na Slavii a dotáhlo se to. A jsem rád, že mohu ještě zůstat v Příbrami, abych si více zvykl na první ligu," uvedl.

A na tu si zvyká velmi dobře, což potvrdil proti Dukle, kdy nejprve přihrál na úvodní dva góly a následně třetím gólem zápas definitivně rozhodl.

"Chtěl jsem to střílet na zadní tyč, ale trefil jsme to takhle," přiznal že tvrdá střela pod břevno nebyla podle plánu. "Je z toho však gól, takže jsem rád, že to tak dopadlo. Bylo to z docela náhodné situace, kdy se to tam odrazilo, ale šel jsem do toho na sto procent a obránce jsem předběhl," popisoval.

"Jsem hlavně rád, že jsme získali důležité tři body. Teď nás nečekají lehké zápasy. Máme venku Spartu a doma Liberec, tak je důležité, že ze čtyř kol máme sedm bodů. Na to, že jsme přišli z druhé ligy, tak je to krásné," těší Matouška.

Věří, že ve svých výkonech, které mu přinesly i ocenění pro ligového hráče července, bude nadále pokračovat. Pomáhat mu v tom bude i trenér Josef Csaplár, který ho nenechá uspokojit se. "Trenér Csaplár je pro mě hodně důležitý. Díky němu jsem se stal hráčem, kterým teď jsem. I když si myslím, že pořád nejsem nic moc extra. Hodně mi pomohl. Zvedl mi sebevědomí, začal jsme si věřit. Na tréninku mi dává zabrat, ale beru to tak, že se mi snaží pomoct," řekl Matoušek. "A čím lépe budu hrát na podzim za Příbram, mít větší budu mít šanci ve Slavii se prosadit," dodal.