Praha - Policie podezírá z pokusu o vraždu matku šestitýdenního dítěte, které bylo v únoru při teplotách těsně nad nulou nalezeno v Praze 4. Žena odjela z ČR, na jejím dopadení kriminalisté pracují v rámci mezinárodní spolupráce. Za vraždu dítěte do 15 let může soud uložit 15 až 20 let vězení nebo i výjimečný trest. Na webu pražské policie to uvedl její mluvčí Jan Daněk.

Dítě našel muž 19. února v podvečerních hodinách v pražské Čiklově ulici položené na betonové podestě před vchodem do neobývaného domu. Dítě vzal domů do tepla a zavolal na tísňovou linku. Kriminalisté, kteří se začali případem zabývat, mimo jiné provedli vyšetřovací pokus a zjistili, že by dítě v důsledku podchlazení mohlo zemřít, uvedl mluvčí. Vypátrali také totožnost ženy, která je matkou dítěte a je podezřelá, že ho odložila.

Nalezeného chlapce do své péče převzaly pracovnice sociálně-právní ochrany dítěte, o svěření do péče požádala jeho babička. Muž, který dítě našel a zachránil, byl dnes oceněn ředitelem pražské policie a záchranné služby.