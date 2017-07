Romans-sur-Isere (Francie) - Druhý etapový triumf během čtyř dnů si na Tour de France připsal australský cyklista Michael Matthews. Po 14. etapě byl nejrychlejší i v závěrečném spurtu dnešního 16. dějství. Žlutý trikot pro lídra závodu si udržel trojnásobný vítěz Chris Froome, který nadále vede o 18 sekund před Italem Fabiem Aruem.

Během 165 kilometrů z Le Puy-en-Velay do Romans-sur-Isere však zaváhalo hned několik jezdců z elitní desítky průběžného pořadí. Nástup Froomeova týmu Sky a dalších závodníků 15 kilometrů před cílem nezachytil Daniel Martin, který ztratil 40 sekund a klesl z pátého na sedmé místo se ztrátou přes dvě minuty na lídra.

Vítěz Tour z let 2007 a 2009 Alberto Contador nabral ztrátu dokonce minutu a půl a vypadl z nejlepší desítky na jedenáctou příčku. Zaostal i osmý Louis Meintjes.

Z českých jezdců si mírně polepšil Roman Kreuziger, který se posunul o jednu příčku na pětadvacáté místo. Na Froomea však ztrácí přes 42 minut. Ondřej Cink a Zdeněk Štybar dokončili etapu se ztrátou přes 16 minut.

"Nejvíc větrné místo ve Francii. My jsme jako tým závodili velmi dobře, skoro pořád v popředí. Patnáct kilometrů před cílem zůstali v popředí dva naši jezdci, já zůstal až ve třetí skupině a v ne příliš ideální pozici, což mě mrzí," uvedl Kreuziger. Byl ale rád, že lídr jeho stáje Orica Adam Yates udržel šesté místo.

Klíčový útok přišel přesně 15 kilometrů před cílem, kdy se rychle oddělila skupina zhruba 30 jezdců. "Všichni vědí, že posledních 20 kilometrů se tu jede za silného větru, tak jsme se rozhodli peloton roztrhat," řekl Froome.

Dva kilometry před koncem se pokusil o samostatný únik sedmatřicetiletý Ital Daniele Bennati, ale po chvíli musel pokus vzdát. Rozjela se za ním totiž hned trojice jezdců stáje Sunweb v čele s Matthewsem. Toho se sice ještě v cílové rovince pokusil předjet Nor Edvald Boasson Hagen, ale fotografie rozhodla, že se šestadvacetiletý Australan mohl radovat z třetího etapového prvenství na Tour de France v kariéře.

Matthews si navíc polepšil v boji o zelený trikot pro nejlepšího spurtéra. Na druhém místě snížil náskok vedoucího Marcela Kittela na 29 bodů.

"Posledních pět let byl zelený trikot vždy v držení jednoho chlapíka (Petera Sagana), teď to bude vzrušující bitva až do konce," řekl Matthews.

V cíli ale čelil kritice třetího Johna Degenkolba. Podle německého jezdce Matthews při spurtu nedržel stopu, proto ho Degenkolb nemohl podél hrazení předjet. "Viděl jsem to ze záznamu a jel jsem rovně. Nechal jsem tam prostor mezi mnou a bariérou," bránil se Matthews. "On mě pak v cíli chytil za krk. Rozhodčí to viděli, tak nevím, co s tím provedou. Ale moc sportovní to nebylo," dodal Australan.

Cyklistický etapový závod Tour de France - 16. etapa (Le Puy-en-Velay - Romans-sur-Isere, 165 km):

1. Matthews (Austr./Sunweb) 3:38:15, 2. Hagen (Nor./Dimension Data), 3. Degenkolb (Něm./Trek-Segafredo), 4. Van Avermaet (Belg./BMC), 5. Laporte (Fr./Cofidis), 6. Keukeleire (Belg./Orica), 7. Gallopin (Fr./Lotto-Soudal), 8. Benoot (Belg./Lotto-Soudal), 9. Bodnar (Pol./Bora), 10. Hardy (Fr./Fortuneo) všichni stejný čas, ...58. Kreuziger (ČR/Orica) -1:33, 160. Štybar (ČR/Quick-Step), 161. Cink (ČR/Bahrajn Merida) oba -16:19.

Průběžné pořadí: 1. Froome (Brit./Sky) 68:18:36, 2. Aru (It./Astana) -18, 3. Bardet (Fr./AG2R) -23, 4. Urán (Kol./Cannondale) -29, 5. Landa (Šp./Sky) -1:17, 6. S. Yates (Brit./Orica) -2:02, 7. D. Martin (Ir./Quick-Step) -2:03, 8. Meintjes (JAR/SAE Team Emirates) -6:00, 9. Caruso (It./BMC) -6:05, 10. Quintana (Kol./Moviestar) -6:16, ...25. Kreuziger -42:18, 84. Cink -2:02:26, 109. Štybar -2:22:14.