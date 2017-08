Brighton (Velká Británie) - Fotbalista Aleš Matějů přestoupil z Plzně do kádru nováčka anglické ligy Brighton & Hove Albion. Mládežnický reprezentant se klubu z jihu Anglie upsal na tři roky a stane se tak spoluhráčem jiného českého hráče Jiřího Skaláka. Plzeň má podle informací britských médií za jednadvacetiletého krajního beka dostat 2,5 milionu eur (asi 65 milionů korun).

Matějů je odchovancem Příbrami, kde si odbyl prvoligovou premiéru. Absolvoval také půlroční hostování v juniorce PSV Eindhoven. V létě 2015 přestoupil do Plzně, ale stabilní místo v základní sestavě Viktorie si nevybojoval.

V Brightonu se popere o místo v prvním mužstvu, ve hře je ale i varianta hostování v jiném týmu. "Aleš je na svůj věk zkušeným hráčem, který už hrál evropské poháry. Plán je začlenit ho do prvního týmu. Budeme monitorovat jeho progres v tréninku v příštích týdnech a pak se rozhodneme, co bude nejlepší pro jeho další vývoj. Hostování je možné, aby hrál pravidelně," řekl pro klubový web trenér Brightonu Chris Hughton.

V české nejvyšší soutěži Matějů odehrál 50 utkání, v nichž si připsal gól a dvě asistence. Příbramský rodák nastupoval za všechny mládežnické reprezentační kategorie, o letošní mistrovství Evropy do 21 let v Polsku přišel kvůli svalovému zranění.

Může nastupovat na obou krajích obrany, přičemž na levou stranu Plzeň přivedla jiného mládežnického reprezentanta Milana Havla a napravo mohou nastupovat Radim Řezník s Davidem Limberským. Vedení Viktorie tak svolilo k lukrativnímu přestupu. Matějů se může stát třetím českým hráčem pro novou sezonu Premier League po Skalákovi a brankáři Arsenalu Petru Čechovi.

"Jsem velmi šťastný, že se mi podařil udělat další významný krok ve své fotbalové kariéře. Přestup do klubu, jako je Brighton, je pro mě neskutečný. Vážím si toho a udělám všechno, abych se v mužstvu prosadil," řekl Matějů. "Je to anglická nejvyšší soutěž, to se nedá odmítnout. Plzeň mi za ty dva roky přirostla k srdci, bude se těžko opouštět, ale je to pro mě nová motivace a výzva," dodal.

"Aleš je velmi talentovaný obránce a už v minulosti o něj byl zájem v zahraničí, ale až teď to vyšlo a jsme přesvědčeni, že pro Aleše to bude nejen splněný sen, ale i velmi dobrý krok pro jeho budoucí kariéru. Je to taky skvělá zpráva pro český fotbal, že bude mít dalšího svého zástupce v jedné z nejlepších, ne-li vůbec nejlepší lize světa," řekl hráčův agent David Nehoda.

Jeho agentura Nehoda Sport přestup Matějů realizovala s přispěním Sport Investu, který zastupuje druhého z Čechů v Brightonu Skaláka a zprostředkoval jednání.