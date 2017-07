Praha - Fotbalový reprezentant do 21 let Aleš Matějů má namířeno z Plzně do kádru nováčka anglické ligy Brightonu, kde by se měl stát spoluhráčem Jiřího Skaláka. Jednadvacetiletý krajní bek odjel do Anglie na lékařské testy a v brzké době by měl podepsat smlouvu. Podle informací iDnes.cz by se cena za přestup měla pohybovat kolem 70 milionů korun.

Matějů je odchovancem Příbrami, kde si odbyl prvoligovou premiéru. Absolvoval také půlroční hostování v juniorce PSV Eindhoven. V létě 2015 krajní bek přestoupil do Plzně, ale stabilní místo v základní sestavě Viktorie si nevybojoval.

V nejvyšší soutěži Matějů celkem odehrál 50 utkání, v nichž si připsal gól a dvě asistence. Příbramský rodák nastupoval za všechny mládežnické reprezentační kategorie, o letošní mistrovství Evropy do 21 let v Polsku přišel kvůli svalovému zranění.

Může nastupovat na obou krajích obrany, přičemž na levou stranu Plzeň přivedla jiného mládežnického reprezentanta Milana Havla a napravo mohou nastupovat Radim Řezník s Davidem Limberským. Vedení Viktorie tak svolilo k lukrativnímu přestupu.

Pokud bude přesstup realizován, stane se Matějů třetím českým hráčem pro novou sezonu Premier League po Skalákovi a brankáři Arsenalu Petru Čechovi.